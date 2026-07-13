Tajna Bilićevog medaljona. Nosio ga je i ljubio u nekim od naših najvećih pobjeda

Slaven Bilić je novi izbornik Hrvatske. Nakon 12 godina vratio se za kormilo 'vatrenih'. Kada je vodio Hrvatsku na Euru 2008. u Austriji, pažnju je privukao medaljon s likom pape Ivana Pavla II.

Niko Kranjčar promašio je u 35. minuti izvrsnu šansu protiv Njemačke, a izbornik je od silnog uzbuđenja skočio u zrak, a iz unutarnjeg džepa sakoa ispao mu je sretni papin medaljon. Odmah ga je podigao, nekoliko puta poljubio i spremio u džep.

Foto: HTV/screenshot

- Uoči odlaska na Euro četiri meni jako drage osobe poklonile su mi četiri različita predmeta. Posvećeni križ iz Lourdesa te po jedan medaljon svetog Ante i pape Ivana Pavla. Puno mi znače, ali ne nosim ih stalno sa sobom - rekao je izbornik nakon pobjede nad Njemačkom, sada davne 2008.

Medaljon je naglasio i njegov nekadašnji izbornik i nasljednik na kormilu Hrvatske Igor Štimac.

Foto: HTV/screenshot

- On je isti onaj Slaven koji je s nama ostalima čvrsto i ponosno stao uz umirovljene generale i u zaštitu digniteta domovinskog rata. Isti onaj koji je na EP 96’ i SP 98’ branio boje “lijepe naše” noseći medaljon Pape Ivana Pavla II. Kroz duhovne obnove vlč. Suca jačao je vjeru i mentalnu snagu naših momaka koji su nas toliko puta učinili sretnima u njegovo vrijeme i nakon njega. Slaven jako dobro zna vrijednosti koje se gaje u našoj svlačionici i siguran sam kako će nastaviti čuvati iste - napisao je Štimac na Facebooku.

Bilić je u više navrata istaknuo da mu je papa Ivan Pavao II. (Karol Wojtyła) jedan od najvećih životnih uzora, uz njegovog pokojnog oca. Imao ga je priliku i osobno susresti dok je igrao nogomet, što je na njega ostavilo dubok utisak.

- Wojtyla je obilježio jedno doba, nikoga, pa ni mene, nije učinio ravnodušnim. Upoznao sam ga osobno tijekom susreta Roma - Hajduk - rekao je svojedobno izbornik Bilić.