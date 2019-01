Tajna crne košulje: Morao sam u šoping, sad je više ne skidam

Nakon poraza od Cedevite i MZT-a, Olimpija nam je bila utakmica 'biti ili ne biti'. Prijateljica Nera koja živi u Madridu i navijačica je Atletico Madrida, predložila mi je da za sreću obučem crnu košulju jer je to podsjeća na Diega Simonea, i eto, upalilo je. Sad mi nema druge nego nastaviti nositi crnu košulju i dalje, nasmijao se trener Zadra Ante Nazor.

A da stvar bude zanimljivija, Ante u ormaru nije imao crnu košulju.

- Dugo vremena ta crna kombinacija bila je moj zaštitni znak i nekako sam se najbolje osjećao u njoj. Prije svega praktična je, ne moraš se misliti kako složiti boje, a elegantna je i ne ističe se... I pokojni Arsen Dedić stalno je nosio crno, ljudi su slušali njegovu glazbu, a nisu razmišljali što je odjenuo. I kad mi je Nera 'stavila bubu u uho', odlučio sam je poslušati, računao sam, nemam što izgubiti. Ali kako su mi sve crne košulje bile kod kuće u Splitu, morao sam na brzinu u šoping, i u zadnji čas sam pronašao jednu - otkrio nam je Nazor, koji, priznaje, odijela i košulje baš i ne voli.

- Puno ugodnije se osjećam u majici i trenirci, odijelo je samo dodatno opterećenje, pogotovo na putu, stalno ga moraš vući i rado bih se te obaveze riješio, no pravila lige se moraju poštovati. Najbolje sam se osjećao kao trener reprezentacije, kratka majica i to je to - dodao je trener Zadra.

Višnjik mora biti tvrđava

S crnom košuljom i odijelom ili bez, Nazora čeka težak posao u nastavku regionalne lige. Raspored je povoljan, ali za nešto više od zlatne sredine trebat će u borbu s klubovima koji imaju puno veće budžete.

- Momčad na papiru izgleda dobro, ali nismo još dosegli maksimum. Vaughn nije igrao sedam mjeseci, Dašić se nakon pauze tek vraća ozbiljnoj košarci, Žorić nam je tek stigao, Magarity je pao na dopingu, iako je to bio banalan razlog, zaboravio je produžiti dozvolu za lijek koji dugo koristi... Kad preuzmete momčad na sredini sezone, uvijek je to problem. Imao sam slično iskustvo i u Ciboni, i u MZT-u, moraš graditi na nečijim temeljima, iznova se pripremati, slagati kemiju momčadi, boriti se s dječjim bolestima, a nemaš puno vremena. Treba biti strpljiv, ali mi moramo dobivati doma, Višnjik mora biti neosvojiva tvrđava...

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Imamo viziju i ambiciju

Nazoru je ovo već treći mandat u Zadru.

- Treća sreća, ali da je bilo dobro, vjerojatno ne bi mene dopalo, ha, ha, ha... Drago mi je da Zadar više nije sinonim za nesređeni klub i neplaćanje, nego za klub koji ima zdravu viziju i ambiciju, samo treba malo strpljenja da bi se izgurala ova situacija. Ja vjerujem da su pred nama bolji dani, jer Zadar me zadužio. Ovdje sam dobio prvu pravu priliku za rad, tko zna što bi bilo da nisam, možda bih ostao vječiti pomoćnik ili etiketirani trener juniora. Zadar me oblikovao kao trenera, ali i kao čovjeka, i čim su me zvali prihvatio sam, jer sam osjetio da sam im dužan.

Ciljevi su kao i uvijek u Zadru, pokušati napraviti što više.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Neka se ugledaju na Dašića

- Svi znamo što je Zadar, koliko je to specifična sredina. Dobiješ tri utakmice i sve gori, publika se lako identificira s igračima koji se bore i pobjeđuju. Mi moramo čvrsto ostati na zemlji, moramo što prije riješiti opstanak u ABA ligi, a nakon toga pokušati napraviti što više u kupu i prvenstvu. Za sada se držimo sredine ljestvice ABA lige, vjerujem da ćemo tu i ostati, iako, moram priznati da nisam posve zadovoljan. Meni kao treneru prvi je cilj dovesti momčad u stanje da igra na gornjoj granici svojih mogućnosti, i tu ima dosta prostora za napredak. Pogotovo kod nekih mlađih igrača, koji kao da nisu svjesni prilike koju imaju.

- I zato im uvijek kao primjer ističem Vladimira Dašića, koji je bio NBA potencijal, igrao za Real, a došao je kod nas praktično moleći priliku da se vrati ozbiljnoj košarci. I momak radi maksimalno ozbiljno, trudi se na svakom treningu... Ako žele nešto napraviti u životu, moraju se malo više potruditi za to, moraju se potpuno posvetiti košarci ako žele od nje živjeti.

U 2019. poželio je samo zdravlje...

- Fizičko i mentalno zdravlje je ključno za uspjeh u sportu. A svima u Hrvatskoj bih zaželio da ostanemo normalni, da svatko radi svoj posao i ne petlja se u posao drugima. Toga nam u društvu općenito nedostaje – zaključio je trener Zadra.