<p><strong>Zlatan Ibrahimović</strong> (39) postao je najstariji igrač koji je zabio deset golova u prvih osam utakmica u Seriji A. Švedski napadač igra nevjerojatno ove sezone, a njegov AC Milan vodi na ljestvici Serie A nakon osam kola bez poraza.</p><p>Ibrahimović je u nedjelju navečer zabio dva gola protiv Napolija i tako pomogao 'rossonerima' da se izdvoje na vrhu ljestvice s dva boda više od prvog pratitelja, ovosezonske senzacije Sassuola.</p><p>Prema podacima Serie A, švedski napadač balkanskih korijena treći je najbrži igrač talijanskog prvenstva ove sezone, iako je jedan od najstarijih igrača lige (samo je Buffon (42) stariji). </p><p>Tajna njegova uspjeha u godinama u kojima većina njegovih kolega odabire neku egzotičnu destinaciju gdje će zaraditi ogroman novac, ili jednostavno odu u mirovinu, jest plan prehrane koji često uspoređuju s onim Cristiana Ronalda. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zlatan odmara na jahti</strong></p><p>Naime, kao i portugalska zvijezda, Ibra pazi na prehranu kao i na način pripreme pa je tako sva hrana izmjerena točno u gram. </p><h2>Što to jede Zlatan?</h2><p>Zlatanova prehrana sastoji se od bijelog mesa, sušene govedine i svježeg povrća, dok su smrznuta hrana, sladoled pa čak i tjestenina zabranjeni na Ibrinom meniju. </p><p>Sveukupno, njegova prehrana zahtijeva puno ugljikohidrata koje Zlatan unosi žitaricama, a ne tjesteninom kao većina nogometaša. Naravno, ne smije pretjerati s ugljikohidratima jer voli svoju težinu držati između 92 i 94 kilograma. </p><p>Još koristi savjete talijanskih nutricionista koje su mu predložili za vrijeme igranja u Juventusu, a to je osam badema dnevno - bogati su magnezijem i zdravim mastima.</p><p>Šveđanin je u prošlosti imao problema s ljudima koji su se bavili prehranom u klubovima za koje je igrao pa je tako po jednom francuskom mediju izbila svađa između njega i kuhara u Parizu. Navodno je Zlatan 'divljao' zbog manjka svježeg voća i povrća u trening-centru na što mu je kuhar odgovorio da si to ne mogu priuštiti zbog ograničenog budžeta za prehranu u klubu (zvuči bizarno kad znamo da se ne radi o klubu iz HNL-a, nego jednom od najbogatijih klubova na svijetu).</p><p>Ibrahimovića navodno nije zadovoljio taj izgovor pa je poslao kuhara da ode do lokalne trgovine u nabavku. </p><p>Zlatan ne voli teretanu kao većina nogometaša premda kondicijske i treninge snage odrađuje sa južnoameričkim stručnjakom za taekwondo Nilsonom Damacenom. Ono što smatra važnijim od snage mišića jest njihova elastičnost koju gradi dugi niz godina vježbajući tu korejsku borilačku vještinu.</p><p>Kombinacija borilačkih vještina i strogog režima prehrane omogućuje Zlatanu da bude u samom vrhu svjetskog nogometa pa čak i u 40. godini života.</p><p> </p>