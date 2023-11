'Takvog igrača nismo imali u HNL-u. Livaja igra kao Messi u najboljim danima u Barceloni'

Stoper Gorice Mario Maloča (34) gostovao je u emisiji "Sport nedjeljom", gdje se, između ostalih tema, dotaknuo i Marka Livaje.

- Nitko nije igrao u HNL-u kao što je igrao on. Ibro (op.a., Senijad Ibričić) je igrao super, Sammir je u Dinamu igrao super, ali mislim da nije nitko nikad imao takav... Sve ovisi o Livaji. To je nemoguće. Gledao sam svaku utakmicu Hajduka dok sam bio u Poljskoj, ovdje naravno još više. Idem na utakmice ako mogu, ako igramo neki drugi dan - kazao je Maloča pa dodao:

- To je igrač koji, ili zabije gol ili asistira. Svi paze na njega, ali jednostavno mu ne možeš ništa. Zato je za mene nemoguće da sad četiri-pet utakmica nije zabio gol i odmah se dovodi u pitanje njegova kvaliteta. Za mene je to igrač koji je dao najveći doprinos HNL-u. Bilo je dobrih igrača, ali nitko nikad nije imao takvu statistiku. Mislim da u 100 utakmica ima 60 golova i 40 asistencija. Mislim to je stvarno... kao Messi u najboljim danima u Barceloni. I to su sve uvijek bili bitni golovi.

Bivši kapetan Hajduka prisjetio se kako ga je pozdravila Torcida. I to nakon što je s Goricom pobijedio "svoj klub".

- Evo i sad sam se naježio. Otišao sam na mala vrata, objavom na Instagramu. Moram reći da, svaki put kad dođem u Split, mi je lijepo. Došla je i ta utakmica, mislio sam da nikad neću igrati protiv Hajduka, ali ja sam profesionalac i moram napraviti sve za pobjedu Gorice. Da me nisu pozdravili bio bih negativno iznenađen. Ipak sam bio u Hajduku toliki niz godina. Ta gesta Torcide za mene je svakako velika satisfakcija i osjećaj koji neću zaboraviti nikad u životu.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kritizirao je i odluku Ivana Leke koji je odlučio da mu Nikola Kalinić ne treba. On je danas bez kluba, ne želi igrati ni za koga, osim za Hajduk.

- Nelogično mi je da nisu ostavili Nikolu Kalinića. On da uopće ne trenira, svaku utakmicu može odigrati 15 minuta. Sigurno - ustvrdio je Maloča.