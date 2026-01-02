Obavijesti

Sport

Komentari 0
STASITI NAPADAČ

Talent Osijeka ne želi produljiti ugovor. Dinamo kuca na vrata!

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Talent Osijeka ne želi produljiti ugovor. Dinamo kuca na vrata!
Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Jedan od najvećih talenata u HNL-u Anton Matković blizu je odlaska iz Osijeka koji je trenutačno zadnja ekipa hrvatskog prvenstva. Dinamo se spominje kao najizglednija opcija, ali napadač se vraća od teške ozljede

Anton Matković (19) jedan je od najvećih talenata i najboljih napadača u HNL-u. Topnik Osijeka nedavno se vratio od teške ozljede koljena koju je doživio u veljači 2025. Stradali su mu prednji križni ligamenti, ali oporavak i rehabilitacija prošli su u savršenom redu. Spominjao je trener Osijeka Željko Sopić (51) u studenom 2025. kako potencijalno riskira njegovu karijeru, ali da nema izbora nego staviti tek oporavljenog Matkovića u igru zbog manjka raspoloživog kadra.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Osijek - Slaven Belupo 02:11
Osijek - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Sve više se spominje njegov odlazak iz Osijeka s kojim ugovor ima do 2027. godine. Njegovi predstavnici već su popričali s klubom i odlučili da neće produljiti suradnju s tinejdžerom i cilj Osijeka je zaraditi nešto na njegovom transferu, a ne da bez odštete napusti klub pri isteku ugovora.

Kako prenose Sportske novosti, glavna opcija Matkoviću je Dinamo. Bivši hrvatski reprezentativac i sportski analitičar Joško Jeličić je u studenom prošle godine rekao da će Matković na zimu ili ljeto u Dinamo. 'Modri' traže konstantu u vrhu napada s čestim izmjenama između Belje i Kulenovića. Treba uzeti u obzir kako Matković nije jeftin i Osijek će za njega tražiti zasigurno više od tri milijuna eura, koliko iznosi njegova vrijednost na Transfermarktu. 

Vinkovci: SuperSport HNL, 15. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Osijek
Vinkovci: SuperSport HNL, 15. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Osijek | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Idealna opcija za oba kluba bila bi da Matković, ako se dogovori transfer, ostane do kraja sezone na posudbi u Osijeku, a onda se priključi 'modrima' u pripremnom dijelu iduće sezone. Vrlo važno je da se mladi napadač vrati u igračku formu, odradi zimske pripreme i spremno dočeka nastavak sezone. Predsjednik Dinama Zvonimir Boban nudio je Osijeku tri milijuna eura za stasitog napadača i dobio odbijenicu, ali to ne znači da će od njegovog dovođenja odustati. 

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

O kakvom se talentu radi progovorio je igrač Manchester Cityja te hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. U intervjuu 2024. za društvene mreže popularne igre Football Managera rekao je kako smatra Matkovića jednim od najvećih talenata u Hrvatskoj.

- Ima jedan izniman talent. Anton Matković. Sedamnaest mu je godina i vjerujem da će biti velik igrač jednog dana.

Ove sezone Matković je odigrao sedam utakmica i zabio gol u remiju s Goricom (1-1). Sveukupno za Osijek odigrao je 45 utakmica, zabio osam golova i jednom asistirao. Službeni debi za Osječane upisao je sa 17 godina 8. studenog 2023. na Poljudu protiv Hajduka. Za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije odigrao je 14 utakmica i zabio dva gola.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo u lovu na Matkovića, a Belupo je odbio primamljivu ponudu za Jagušića
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo u lovu na Matkovića, a Belupo je odbio primamljivu ponudu za Jagušića

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO O, Ana! Bastianu neće biti svejedno kada je vidi ovakvu
RAZVODE SE

FOTO O, Ana! Bastianu neće biti svejedno kada je vidi ovakvu

Prema pisanju Nijemaca, Ana je ta koja je odlučila stati na kraj devetogodišnjem braku, a papiri za razvod već su predani sudu. Također, vodit će se parnica i oko skrbništva nad djecom
FOTO Točilo se, ljubilo i trošilo: Pogledajte kako su hrvatski sportaši ušli u novu godinu
DOČEK 2026.

FOTO Točilo se, ljubilo i trošilo: Pogledajte kako su hrvatski sportaši ušli u novu godinu

Luka Modrić dočekao je 2026. u društvu djece, Dejan Lovren s još jednim bivšim dinamovcem Lukom Ivanušecom, Barbara Matić uživala je na splitskoj rivi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026