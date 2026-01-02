Jedan od najvećih talenata u HNL-u Anton Matković blizu je odlaska iz Osijeka koji je trenutačno zadnja ekipa hrvatskog prvenstva. Dinamo se spominje kao najizglednija opcija, ali napadač se vraća od teške ozljede
Talent Osijeka ne želi produljiti ugovor. Dinamo kuca na vrata!
Anton Matković (19) jedan je od najvećih talenata i najboljih napadača u HNL-u. Topnik Osijeka nedavno se vratio od teške ozljede koljena koju je doživio u veljači 2025. Stradali su mu prednji križni ligamenti, ali oporavak i rehabilitacija prošli su u savršenom redu. Spominjao je trener Osijeka Željko Sopić (51) u studenom 2025. kako potencijalno riskira njegovu karijeru, ali da nema izbora nego staviti tek oporavljenog Matkovića u igru zbog manjka raspoloživog kadra.
Sve više se spominje njegov odlazak iz Osijeka s kojim ugovor ima do 2027. godine. Njegovi predstavnici već su popričali s klubom i odlučili da neće produljiti suradnju s tinejdžerom i cilj Osijeka je zaraditi nešto na njegovom transferu, a ne da bez odštete napusti klub pri isteku ugovora.
Kako prenose Sportske novosti, glavna opcija Matkoviću je Dinamo. Bivši hrvatski reprezentativac i sportski analitičar Joško Jeličić je u studenom prošle godine rekao da će Matković na zimu ili ljeto u Dinamo. 'Modri' traže konstantu u vrhu napada s čestim izmjenama između Belje i Kulenovića. Treba uzeti u obzir kako Matković nije jeftin i Osijek će za njega tražiti zasigurno više od tri milijuna eura, koliko iznosi njegova vrijednost na Transfermarktu.
Idealna opcija za oba kluba bila bi da Matković, ako se dogovori transfer, ostane do kraja sezone na posudbi u Osijeku, a onda se priključi 'modrima' u pripremnom dijelu iduće sezone. Vrlo važno je da se mladi napadač vrati u igračku formu, odradi zimske pripreme i spremno dočeka nastavak sezone. Predsjednik Dinama Zvonimir Boban nudio je Osijeku tri milijuna eura za stasitog napadača i dobio odbijenicu, ali to ne znači da će od njegovog dovođenja odustati.
O kakvom se talentu radi progovorio je igrač Manchester Cityja te hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. U intervjuu 2024. za društvene mreže popularne igre Football Managera rekao je kako smatra Matkovića jednim od najvećih talenata u Hrvatskoj.
- Ima jedan izniman talent. Anton Matković. Sedamnaest mu je godina i vjerujem da će biti velik igrač jednog dana.
Ove sezone Matković je odigrao sedam utakmica i zabio gol u remiju s Goricom (1-1). Sveukupno za Osijek odigrao je 45 utakmica, zabio osam golova i jednom asistirao. Službeni debi za Osječane upisao je sa 17 godina 8. studenog 2023. na Poljudu protiv Hajduka. Za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije odigrao je 14 utakmica i zabio dva gola.
