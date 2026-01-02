Talent Osijeka ne želi produljiti ugovor. Dinamo kuca na vrata!

Anton Matković (19) jedan je od najvećih talenata i najboljih napadača u HNL-u. Topnik Osijeka nedavno se vratio od teške ozljede koljena koju je doživio u veljači 2025. Stradali su mu prednji križni ligamenti, ali oporavak i rehabilitacija prošli su u savršenom redu. Spominjao je trener Osijeka Željko Sopić (51) u studenom 2025. kako potencijalno riskira njegovu karijeru, ali da nema izbora nego staviti tek oporavljenog Matkovića u igru zbog manjka raspoloživog kadra.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:11 Osijek - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Sve više se spominje njegov odlazak iz Osijeka s kojim ugovor ima do 2027. godine. Njegovi predstavnici već su popričali s klubom i odlučili da neće produljiti suradnju s tinejdžerom i cilj Osijeka je zaraditi nešto na njegovom transferu, a ne da bez odštete napusti klub pri isteku ugovora.

Kako prenose Sportske novosti, glavna opcija Matkoviću je Dinamo. Bivši hrvatski reprezentativac i sportski analitičar Joško Jeličić je u studenom prošle godine rekao da će Matković na zimu ili ljeto u Dinamo. 'Modri' traže konstantu u vrhu napada s čestim izmjenama između Belje i Kulenovića. Treba uzeti u obzir kako Matković nije jeftin i Osijek će za njega tražiti zasigurno više od tri milijuna eura, koliko iznosi njegova vrijednost na Transfermarktu.

Vinkovci: SuperSport HNL, 15. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Osijek | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Idealna opcija za oba kluba bila bi da Matković, ako se dogovori transfer, ostane do kraja sezone na posudbi u Osijeku, a onda se priključi 'modrima' u pripremnom dijelu iduće sezone. Vrlo važno je da se mladi napadač vrati u igračku formu, odradi zimske pripreme i spremno dočeka nastavak sezone. Predsjednik Dinama Zvonimir Boban nudio je Osijeku tri milijuna eura za stasitog napadača i dobio odbijenicu, ali to ne znači da će od njegovog dovođenja odustati.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

O kakvom se talentu radi progovorio je igrač Manchester Cityja te hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. U intervjuu 2024. za društvene mreže popularne igre Football Managera rekao je kako smatra Matkovića jednim od najvećih talenata u Hrvatskoj.

- Ima jedan izniman talent. Anton Matković. Sedamnaest mu je godina i vjerujem da će biti velik igrač jednog dana.

Ove sezone Matković je odigrao sedam utakmica i zabio gol u remiju s Goricom (1-1). Sveukupno za Osijek odigrao je 45 utakmica, zabio osam golova i jednom asistirao. Službeni debi za Osječane upisao je sa 17 godina 8. studenog 2023. na Poljudu protiv Hajduka. Za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije odigrao je 14 utakmica i zabio dva gola.