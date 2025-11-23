Obavijesti

Sport

Komentari 5
VELIKI HRVATSKI TALENT

Jeličić otkrio transfer Dinama? 'Na zimu ili ljeto na Maksimiru'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Jeličić otkrio transfer Dinama? 'Na zimu ili ljeto na Maksimiru'
Foto: Šime Zelić/PIXSELL

Anton Matković, 19-godišnji talent iz Osijeka, vraća se nakon ozljede i privlači interes velikih klubova. Dinamo ga želi i nudi milijune, a transfer je na pomolu

Joško Gvardiol još je prije godinu i pol proreknuo kako će on biti velik igrač. U razgovoru za društvene mreže popularne videoigre Football Manager tko tko je mladi igrač iz Hrvatske zbog kojega je uzbuđen, kazao je:

- Ima jedan. Anton Matković. Sedamnaest mu je godina i vjerujem da će biti velik igrač jednog dana.

Pokretanje videa...

Sažetak utakmice Osijek - Lokomotiva 02:01
Sažetak utakmice Osijek - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Matković se prije dva tjedna vratio sedam mjeseci nakon teške ozljede koljena, na istom mjestu na kojem se ozlijedio, na Poljudu protiv Hajduka, i to nakon što je sam inzistirao kod trenera Osijeka Željka Sopića da se nađe u autobusu za Split. Polako hvata staru formu i time aktualizira pitanje transfera s Opus Arene.

Kako su 24sata izvijestila još na početku Dinamovih priprema, u Maksimiru su bili jako zagrijani za njegovo dovođenje. Pretprošle sezone privukao je pažnju mnogih europskih velikana poput Bayerna, Borussije, Atletica, Ajaxa, Evertona, Salzburga, Sassuola, o njemu je pisao i insajder za transfere Fabrizio Romano.

Osijek: Utakmica NK Osijek i HNK Šibenik u 19. kolu Prve HNL
Osijek: Utakmica NK Osijek i HNK Šibenik u 19. kolu Prve HNL | Foto: PIXSELL

Osijek je, kako su doznala 24sata, imao na stolu ponudu Dinama tešku između dva i tri milijuna eura, u nekim kombinacijama bio je i u paketu Luka Vrbančić, na kraju je on samostalno otišao put Slavonije, a Matkovićev transfer ostao je u zraku.

Da se nešto kuha po pitanju mercata ove zime dao je naslutiti i bivši dinamovac Joško Jeličić u emisiji Studio SuperSport HNL na MAXSportu. Analizirajući utakmicu Osijeka i Lokomotive (1-1) pobjeglo mu je:

- Matković će na zimu ili ljeto biti u Maksimiru.

Na pitanje voditeljice Valentine Miletić da to pojasni ostao je zakopčan. Ipak, jasno je da Zvonimir Boban nije odustao od njega i da bi, s obzirom na napadački potencijal i godine, špica/krilo "bijelo-plavih", rođen u Slavonskom Brodu, trebao Osječanima donijeti milijune. Hoće li Dinamo dobiti tu bitku?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Slavni nogometaš ostavio suprugu zbog čudnih sklonosti
NAKON GODINU DANA BRAKA

FOTO Slavni nogometaš ostavio suprugu zbog čudnih sklonosti

Supruga nizozemskog reprezentativca Matthijsa de Ligta, koja je i sama uspješna poduzetnica s vlastitim brendom, na društvenim mrežama često dijeli sadržaj koji se, kako se čini, nimalo ne uklapa u svijet nogometa
U Hajduku pripremaju sastanak zbog sukoba Garcije i Livaje!
PUCANJ U NOGU

U Hajduku pripremaju sastanak zbog sukoba Garcije i Livaje!

Slučaj neodoljivo podsjeća na prošlogodišnji sukob Gattusa i Perišića, koji je razriješen odlaskom Perišića, ali niti je Livaja Perišić, a još je manje Garcia Gattuso

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025