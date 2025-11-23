Jeličić otkrio transfer Dinama? 'Na zimu ili ljeto na Maksimiru'

Joško Gvardiol još je prije godinu i pol proreknuo kako će on biti velik igrač. U razgovoru za društvene mreže popularne videoigre Football Manager tko tko je mladi igrač iz Hrvatske zbog kojega je uzbuđen, kazao je:

- Ima jedan. Anton Matković. Sedamnaest mu je godina i vjerujem da će biti velik igrač jednog dana.

Matković se prije dva tjedna vratio sedam mjeseci nakon teške ozljede koljena, na istom mjestu na kojem se ozlijedio, na Poljudu protiv Hajduka, i to nakon što je sam inzistirao kod trenera Osijeka Željka Sopića da se nađe u autobusu za Split. Polako hvata staru formu i time aktualizira pitanje transfera s Opus Arene.

Kako su 24sata izvijestila još na početku Dinamovih priprema, u Maksimiru su bili jako zagrijani za njegovo dovođenje. Pretprošle sezone privukao je pažnju mnogih europskih velikana poput Bayerna, Borussije, Atletica, Ajaxa, Evertona, Salzburga, Sassuola, o njemu je pisao i insajder za transfere Fabrizio Romano.

Osijek je, kako su doznala 24sata, imao na stolu ponudu Dinama tešku između dva i tri milijuna eura, u nekim kombinacijama bio je i u paketu Luka Vrbančić, na kraju je on samostalno otišao put Slavonije, a Matkovićev transfer ostao je u zraku.

Da se nešto kuha po pitanju mercata ove zime dao je naslutiti i bivši dinamovac Joško Jeličić u emisiji Studio SuperSport HNL na MAXSportu. Analizirajući utakmicu Osijeka i Lokomotive (1-1) pobjeglo mu je:

- Matković će na zimu ili ljeto biti u Maksimiru.

Na pitanje voditeljice Valentine Miletić da to pojasni ostao je zakopčan. Ipak, jasno je da Zvonimir Boban nije odustao od njega i da bi, s obzirom na napadački potencijal i godine, špica/krilo "bijelo-plavih", rođen u Slavonskom Brodu, trebao Osječanima donijeti milijune. Hoće li Dinamo dobiti tu bitku?