Talent ostaje u Realu. 'Kraljevi' ne žele čuti za riječ posudba...

Vodstvo Real Madrida odbacilo je mogućnost posudbe 18-godišnjeg veznjaka Franca Mastantuona za kojeg se je zanimao Napoli, objavili su talijanski mediji.

Napoli ima problema u veznom redu budući da su ozlijeđeni Kevin De Bruyne, Andre Frank Zambo Anguissa i Billy Gilmour. Zbog toga se talijanski prvak obratio Real Madridu zanimajući se za mogućnost posudbe argentinskog nogometaša do kraja ove sezone.

Iz Reala je stigao negativan odgovor, što je bilo očekivano, jer je ovog ljeta španjolski klub vodio žestoku bitku s PSG-om za potpis jednog od najtalentiranijih mladih nogometaša na svijetu. Na kraju je Mastantuono odlučio karijeru nastaviti u "kraljevskom klubu", koji je za njega River Plateu platio 60 milijuna eura odštete.

Argentinski veznjak je u 14 nastupa za Real upisao po jedan pogodak i asistenciju. Njegova adaptacija na europski nogomet malo je usporena ozljedom prepona početkom studenoga. U posljednjih pet utakmica u španjolskom prvenstvu odigrao je tek jednu minutu.