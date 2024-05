Talentirani hajdukovac nakon debija potpisao je novi ugovor

Luka Jurak (18) potpisao je ugovor s Hajdukom do ljeta 2026. godine s opcijom produljenja za još jednu godinu. Stari mu je važio do kraja ove sezone. Jurak je član juniorske momčadi, a nedavno je na gostovanju kod Istre 1961 debitirao za seniore u službenoj utakmici. Na Poljud je stigao u siječnju 2022. iz Rudeša gdje je nastupao za kadete. Rođen je u Zagrebu, prve nogometne korake napravio je u školi nogometnog kluba Bistra, a zatim je u mlađim kategorijama nastupao za Lokomotivu, Inter Zaprešić i Rudeš.

Pokretanje videa... 02:29 Proslava Hajdukovog rođendana | Video: DPH Brač

- Luka je u našu Akademiju stigao 2022. iz Rudeša kroz program talent skautinga. Od tada se kroz svaki trening nastojao nametnuti trenerima te se dokazao kao karakteran mladić koji je posljednjih šest mjeseci pokazao veliki napredak kroz igre u juniorskoj ekipi. Time je zaslužio biti priključen prvoj momčadi. Osnovna pozicija mu je centralni vezni, a krase ga odlično predviđanje i generalno razumijevanje igre. U taktičkom smislu pokazuje ideju u organizaciji igre te brzinu i kvalitetu u izboru rješenja - istaknuo je prilikom potpisivanja ugovora sportski direktor Mindaugas Nikoličius.

Debi pa potpis. Nadareni vezni Luka Jurak potpisao je ugovor s Hajdukom do ljeta 2026. godine | Foto: HNK Hajduk

- Luka je igrač tehnički izuzetno kvalitetan u igri s obje noge, krasi odličan prvi dodir i pas. U Akademiji se istaknuo razumijevanjem igre, brzine i osjećaja prostora kojeg uspijeva ranije predvidjeti. Često koristi ulazak u zadnju trećinu te postiže golove. Krase ga kondicijski visoki aerobni i anaerobni kapaciteti te solidna brzina. S psihološke strane mogu potvrditi da je jako motiviran, fokusiran i želja dokazivanja. Sve navedeno dovelo ga je do velikog napretka u tekućoj sezoni te je odličan primjer mladim igračima u smislu pristupa i angažmana koji u konačnici dovedu do ostvarenja osobnih ciljeva - dodao je voditelj Akademije "Luka Kaliterna" Goran Sablić.

Debi pa potpis. Nadareni vezni Luka Jurak potpisao je ugovor s Hajdukom do ljeta 2026. godine | Foto: HNK Hajduk

Veliki je ovo dan i za samog Luku koji je ovako opisao svoje osjećaje:

- Poseban dan za mene i fantastičan osjećaj. Prije svega želim se zahvaliti Hajduku na povjerenju, ovo je za mene samo još jedna dodatna motivacija. Nedavno sam debitirao za prvu momčad i to je dan koji ću pamtiti do kraja života. Ova sezona je u juniorima krenula malo slabije, ali s vremenom je sve došlo na svoje mjesto i jako sam zadovoljan, jedino mi je žao što nismo uspjeli osvojiti to prvo mjesto. Sada ispred sebe stavljam nove ciljeve, a to je što više nastupa, golova i asistencija za Hajduk.