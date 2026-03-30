Talentirani mladić (16) kojeg prati i HNS potpisao za Bayern

Bavarski velikan Bayern nastavlja s dovođenjem vrhunskih mladih igrača, a najnovije ime koje je osigurao za budućnost jest 16-godišnji Matteo Silvio Marić. Talentirani ofenzivni veznjak na ljeto stiže iz RB Salzburg i potpisuje dugoročni ugovor s jednim od najvećih klubova svijeta.

U Münchenu ne skrivaju zadovoljstvo obavljenim poslom. Direktor razvoja mladih Jochen Sauer jasno je dao do znanja koliko cijene mladog igrača.

"Mattea pratimo već duže vrijeme. On je jedan od najperspektivnijih talenata svoje generacije u Austriji i uvjereni smo da će biti veliko pojačanje za našu akademiju. Drago nam je što će kod nas napraviti sljedeće korake prema seniorskom nogometu".

Marić, rođen u Linzu, visok je čak 192 centimetra i već godinama privlači pažnju skauta diljem Europe. Nogometno se razvijao kroz BW Linz, nakon čega je napravio očekivani iskorak u sustav u Salzburgu. U mlađim kategorijama ostvario je impresivne brojke. Kao ofenzivni veznjak zabio je 20 golova u samo 11 utakmica za U-15 momčad, dok ukupno u omladinskim kategorijama ima čak 95 pogodaka u 141 nastupu. S momčadi Lieferinga osvajao je i naslove prvaka Austrije u mlađim uzrastima. Zanimljivo, u ranijoj fazi karijere trenirao je i s Dinamom, što dodatno govori o njegovu potencijalu koji se prepoznaje već godinama.

Osim klupske priče, Marić izaziva velik interes i na reprezentativnoj razini. Rođen je u Austriji i trenutačno nastupa za njezine mlađe selekcije, no zbog podrijetla iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine ima pravo nastupa za tri reprezentacije. Već je igrao za austrijske U-15 i U-16 selekcije, a 2025. debitirao je i za U-17 vrstu, uključujući i nastup protiv Hrvatske u pobjedi 3-1.