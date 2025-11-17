Talijan bizarnom taktikom htio zaustaviti Haalanda: 'Počeo me napadati i dirati po stražnjici'

Norveška nogometna reprezentacija priredila je prvorazrednu senzaciju i ispisala povijest na kultnom San Siru, deklasiravši Italiju s 4-1 i osiguravši izravan plasman na Svjetsko prvenstvo, prvi put nakon 1998. godine. Junak večeri bio je nezaustavljivi Erling Haaland, koji je s dva gola potopio nade Azzurra. Ipak, ono o čemu se najviše pričalo nakon utakmice nije samo rezultat, već bizaran detalj s terena koji je, prema riječima samog Haalanda, bio ključan za preokret.

Sve je počelo idealno za momčad Gennara Gattusa. Pred ispunjenim tribinama u Milanu, Italiji je trebala pobjeda od čak 9-0 za teoretsku šansu za prvo mjesto, no realniji cilj bio je popraviti dojam i s pobjedom ući u neizvjesne dodatne kvalifikacije. Francesco Pio Esposito je već u 11. minuti doveo Azzurre u vodstvo, a činilo se da Italija kontrolira utakmicu. No, drugo poluvrijeme donijelo je potpuni kolaps.

Norveška se vratila kao preporođena. Prvo je Antonio Nusa u 63. minuti sjajnom solo akcijom poravnao na 1-1, unijevši nervozu u talijanske redove. A onda je na scenu stupio stroj za golove iz Manchester Cityja. U 78. minuti Haaland je spektakularnim volejem doveo Norvešku u vodstvo, da bi samo minutu kasnije, nakon greške talijanske obrane, ponovno matirao vratara za 3-1 i time zaključio priču o pobjedniku. Konačnih 4-1 postavio je Jørgen Strand Larsen u sudačkoj nadoknadi, gurnuvši Italiju u još dublju krizu.

Nakon utakmice, dok su norveški igrači slavili s desetak tisuća svojih navijača, Erling Haaland je u razgovoru za norvešku televiziju otkrio nevjerojatan detalj koji je prethodio njegovoj golgeterskoj eksploziji. Naime, kod rezultata 1-1, talijanski branič Gianluca Mancini poslužio se nesportskim metodama kako bi ga dekoncentrirao.

- Kod rezultata 1-1, počeo me napadati i dirati po stražnjici. Pomislio sam u sebi, 'što to, dovraga, radiš? - ispričao je Haaland kroz smijeh.

- Onda sam se malo, kako da kažem, napalio i uzbudio. Rekao sam mu: 'Hvala ti puno na motivaciji, idemo sad ovo odraditi.' Ubrzo nakon toga zabio sam dva gola, pobijedili smo 4-1, tako da je sve ispalo lijepo. Mogu mu se samo zahvaliti!

Ova bizarna taktika talijanskog braniča očito je imala potpuno suprotan učinak, probudivši zvijer u norveškom napadaču koji je potom sam riješio utakmicu i poslao svoju zemlju na Mundijal.

- Tjednima sam htio razgovarati o Svjetskom prvenstvu, ali nisam mogao. Morali smo ostati profesionalni do kraja, no sada napokon možemo slaviti.