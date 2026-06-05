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COBOLLI U FINALU RG-A

Talijan predao sunarodnjaku polufinale: Ne mogu jesti ni piti

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Talijan predao sunarodnjaku polufinale: Ne mogu jesti ni piti
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Drama na Roland Garrosu! Arnaldi je zbog viroze predao, pa Cobolli ide u finale protiv Zvereva koji lovi prvi Grand Slam naslov

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Zbog viroze i bolesti talijanski tenisač Matteo Arnaldi je prije početka predao polufinalni meč sunarodnjaku Flaviju Cobolliju koji će tako u nedjelju igrati finale Roland Garrosa protiv Nijemca Alexandera Zvereva. Prethodno je Zverev u svom polufinalu pobijedio Čeha Jakuba Menšika sa 7-5, 6-2, 3-6, 6-3.

French Open
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Organizatori turnira su obznanili da je Arnaldi predao meč zbog viroze, a treba naglasiti da je među svim ovogodišnjim četvrtfinalistima Arnaldi proveo uvjerljivo najviše vremena na terenima Roland Garrosa.

U prvom i drugom kolu je nakon četiri seta pobjeđivao Nizozemca Griekspoora i Grka Tsitsipasa, dok je potom u iznimno dugim mečevima od pet setova pobjeđivao belgijskog igrača Colignona u trećem kolu te Amerikanca Tiafoea u osmini finala. Sunarodnjak Berrettini mu je predao meč krajem drugog seta u četvrtfinalu.

„Ne mogu niti jesti niti piti. Ne mogu se pomaknuti i žao mi je navijača i cijele situacije koja je nastala, ali igrati definitivno ne mogu“, rekao je Arnaldi. U finalu će se tako 24-godišnji Cobolli i pet godina stariji Zverev boriti za premijerni Grand Slam naslov u karijerama.

French Open
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Zverev je izborio četvrti nastup u finalima Grand Slam turnira, a u prethodna tri slučaja uvijek je gubio završni meč za titulu. Sve je počelo izgubljenim finalnim dvobojem protiv Austrijanca Thiema na US Openu 2020. u pet setovima. Igrao je Zverev pet setova i u finalu Roland Garrosa prije dvije godine kada je poražen od Carlosa Alcaraza, a izgubio je i finale Australian Opena prošle godine.

Cobolliju je do ovog Roland Garrosa najbolji rezultat na Grand Slam turnirima bilo četvrtfinale Wimbledona prošle godine. U karijeri su Zverev i Cobolli međusobno igrali četiri puta, a njemački tenisač vodi 3-1. Ove godine su igrali dva puta. Cobolli je na zemlji Muenchena pobijedio 6-3, 6-3, dok je Zverev bio bolji na zemlji Madrida sa 6-1, 6-4.

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