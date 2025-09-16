Talijan žestoko isprozivao 'vatrenog': 'On je katastrofalan stoper, postao je negledljiv'

Marin Pongračić (28) je prije dvije godine, nakon poprilično turbulentnog razdoblja u Wolfsburgu i Borussiji Dortmund, napustio Njemačku i otišao u talijanski Lecce. Preporodio je karijeru i vratio se u reprezentaciju.

Naravno, namamio je interes puno jačih klubova i na koncu mogao birati gdje će prijeći. Htio ga je francuski Rennes, sve je praktički bilo gotovo, ali kada je stigla ponuda Fiorentine, Hrvat se predomislio i otišao je put Firence za 15 milijuna eura.

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Prošla sezona bila je za zaborav. Odigrao je tek 20 utakmica u Serie A i često je bio pod valom kritika zbog loših igara, no njegov status u klubu promijenio se na početku nove sezone po dolasku trenera Stefana Piolija. Standardan je u prvih 11, propustio je tek jednu utakmicu, no protiv Napolija (3-1) u 3. kolu Serie A je podbacio, kao i cijela momčad. Bio je jedan od najlošije ocijenjenih igrača na utakmici, a bivši napadač Fiorentine Sauro Fattori ga je žestoko iskritizirao u razgovoru za Radio Viole.

Susret Portugala i Hrvatske u 1. kolu Lige nacija | Foto: Joao Rico/PIXSELL

- Pongračić je katastrofa kao stoper, na toj poziciji je negledljiv. Palladino (bivši trener Fiorentine) ga je odmah maknuo iz te uloge i valjda postoji razlog za to, zar ne? Ne želim raditi usporedbe s prošlom sezonom, ali ovo je momčad bez glave i repa - kazao je on.

Bez obzira na kritike, sezona je krenula u puno pozitivnijem smjeru za njega nego prošla. Pronašao je mjesto u prvoj partiji i do Napolija je pružao jako dobre partije. Opet je i dio hrvatske reprezentacije, odigrao je cijeli susret protiv Farskih Otoka (1-0) pa odgledao susret s klupe u pobjedi protiv Crne Gore (4-0).