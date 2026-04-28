Talijani: Boban je proveo pravu revoluciju, Dinamo je projekt

Talijanski portal Tuttomercatoweb objavio je opsežnu analizu sezone Dinama u kojoj ističe da osvajanje naslova prvaka predstavlja puno više od samog sportskog uspjeha. Prema njihovoj ocjeni, Dinamo je povratkom Zvonimira Bobana pokrenuo duboku i sveobuhvatnu transformaciju koja je zahvatila sve razine kluba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:53 Dinamo-Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Boban je, kako navode Talijani, preuzeo ključnu ulogu u stvaranju nove strukture i postavio temelje modernijeg, stabilnijeg i dugoročno održivog sustava. Klub je pritom proveo opsežne promjene u upravljačkoj hijerarhiji, ali i radikalnu rekonstrukciju momčadi kroz više od 30 dolazaka i odlazaka, čime je jasno pokazao razmjere zahvata.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Važan dio tog procesa bio je izbor Marija Kovačevića za glavnog trenera. Iako su u početku postojale sumnje u taj potez, Kovačević je s vremenom izgradio momčad koja kombinira mladost, fizičku snagu i taktičku prilagodljivost. Njegova ekipa pokazala je sposobnost igranja atraktivnog nogometa, ali i pragmatičnosti u ključnim trenucima sezone.

Unatoč kriznim razdobljima i kritikama, Dinamo je u presudnim utakmicama demonstrirao karakter i zajedništvo. Iskustvo koje je donio Ismael Bennacer, unatoč povremenim problemima s ozljedama, imalo je značajnu ulogu u stabilizaciji momčadi. Istodobno su mlađi igrači, poput Luke Stojkovića i Diona Drene Belje, iskoristili priliku i pretvorili svoj potencijal u konkretan doprinos na terenu.

Analiza zaključuje da je Dinamo naslov osvojio zahvaljujući kombinaciji sportske kvalitete i organizacijske stabilnosti. Klub je uspostavio jasnu strategiju koja uključuje razvoj mladih igrača, financijsku održivost i ambiciju povratka na značajnu ulogu u europskom nogometu. Ova titula, prema ocjeni Tuttomercatoweba, ne predstavlja samo vrhunac jedne sezone, nego i potvrdu da projekt pod Bobanovim vodstvom funkcionira te ima potencijal za dugoročni uspjeh, kako u Hrvatskoj tako i na europskoj sceni.