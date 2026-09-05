Talijani fascinirani Baturinom: Vozao je suparnike s lakoćom

Martin Baturina (23) nastavlja s dobrim igrama na početku nove sezone. Hrvatski reprezentativac ponovno je bio među zapaženijim pojedincima Coma, koji je protiv Genoe u gostima slavio 4-1, a talijanski mediji njegov su nastup nagradili visokim ocjenama.

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Pokretanje videa... VIDEO Martin Baturina nakon utakmice | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Baturina je bio strijelac za 1-1 u 25. minuti susreta. Nakon dodavanja Alexa Vallea primio je loptu na dvadesetak metara od gola, napravio prostor za udarac desnom nogom i pogodio donji kut nemoćnog Bijlowa. Bio mu je to drugi pogodak u prva dva kola Serie A, nakon što je zabio i u susretu protiv Napolija.

Posebno ga je istaknuo SportMediaset, koji je uz ocjenu 7 izdvojio njegov učinak u 2026. godini. Prema njihovim podacima, Baturina je u tom razdoblju najbolji 'trequartista' Serie A prema izravnim sudjelovanjima kod pogodaka. Trequartista je u talijanskom nogometu naziv za ofenzivnog veznjaka koji djeluje između vezne linije i napada, često iza isturenog napadača. U 2026. godini Baturina je igrač s najviše izravnih sudjelovanja u golovima u Serie A; Skupio ih je 11, uz sedam pogodaka i četiri asistencije.

Visoku ocjenu dobio je i od Sky Sporta, koji mu je dodijelio 7.5, dok je Calciomercato njegov nastup ocijenio sa 7. Time se našao među najbolje ocijenjenim igračima susreta.

Eurosport mu je također dao ocjenu 7, a u svojoj analizi posebno je istaknuo Baturinu, Diao i Nica Paza. Tekst s ocjenama naslovio je riječima: "Diao, Nico Paz i Baturina dominiraju."

- Još jedna vrhunska predstava nakon one u Napulju, napisao je Eurosport.

Foto: MATTEO CIAMBELLI

Talijanski portal pritom je izdvojio Baturininu suradnju s Alexom Valleom na lijevoj strani. Naveo je da je hrvatski veznjak ondje "dominirao", dok je u analizi igre Genoinih braniča istaknut i njihov problem u zaustavljanju Baturine i Vallea.

Za jednog od Genoinih braniča naveli su da ga Baturina i Valle "stalno vozaju", dok su za Alessandra Marcandallija napisali da se našao na dijelu terena na kojem "Baturina dominira".

Foto: MATTEO CIAMBELLI

TuttoMercatoWeb također je Baturinin pogodak izdvojio kao jedan od ključnih trenutaka utakmice. Njegov udarac opisali su kao projektil iz daljine, uz ocjenu da Genoin vratar nije imao pravu mogućnost reagirati. U analizi obrane gostiju Baturinu su opisali kao igrača kojeg domaća obrana nije uspijevala držati pod kontrolom.

Tuttosport je pogodak opisao kao "prekrasan udarac desnom nogom izvan kaznenog prostora", dok je Gazzetta dello Sport također izdvojila njegov šut s distance kojim je Como stigao do izjednačenja.