Talijani grme: Opet pokradeni, sramota! Ovako više neće ići...

Apsolutno je svima jasno da je VAR potreban Ligi prvaka. Ovakve stvari su nedopustive, sramotne, pa nije ovo šala... Znam da je teško sucima na terenu, ali jako je sramotno kad ispadnemo na ovaj način.

Usput, Liverpool je trebao dobiti crveni karton u 63. minuti, bjesnio je poslije ispadanja od Liverpoola Romin predsjednik James Pallotta.

Uistinu, slovenski sudac Damir Skomina nije imao svoj dan. Rimljanima glavni sudac Damir Skomina nije svirao čak dva čista jedanaesterca koja bi im na kraju donijeli nevjerojatan preokret, a kod jednog je Arnold trebao dobiti i crveni karton!

Roma je pobijedila 4-2, a 'redsi' su ukupno prošli u finale sa 7-6.

Ponovno su suci bili u glavnoj ulozi nakon također slabog suđenja na utakmici Reala i Bayerna u utorak navečer.

- Vrijeme je da malo zagalamimo! Nije samo Roma teško oštećena, dogodilo se to i Juventusu protiv Real Madrida. Talijanski nogomet mora podići svoj glas jer ovo što smo vidjeli večeras je šokantno. Na Anfieldu smo primili treći gol iz ofsajda, ovdje nam nisu svirana dva čista penala. Španjolac sam, došao sam u Italiju prije godinu dana, ali ovo što se radi talijanskim klubovima nije normalno - grmio je i Monchi, sportski direktor 'vučice'.

- Moramo uvesti VAR u Ligi prvaka jer je to fundamentalno. Ne znam zašto to Uefa još nije napravila, mislim da je uistinu potrebno jer danas se možemo šaliti kako su u finalu trebali igrati Bayern i Roma, a to je zapravo - istina - završio je Španjolac.

Talijani su žestoko opalili po Uefi. Sama naslovnica tiražnog Corriere dello Sporta upada u oči naslovom:

- Nova nepravda!

Foto: Twitter

Poslije ispadanja Juventusa gdje su optužili Engleza Michaela Olivera za prolazak Reala, naši prekomorski susjedi, u najmanju ruku, nisu najsretniji sa suđenjem susjeda Skomine.

Suci su, po njihovom viđenju, uništili svaku ambiciju 'calcija' u napadu na Ligu prvaka...