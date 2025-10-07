Talijani i Norvežani zabrinuti uoči gostovanja Izraela

Izraelske kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo u Norveškoj i Italiji zasjenjene su sigurnosnim problemima, a gradonačelnik sjevernotalijanskog grada Udina upozorio je na situaciju uoči utakmice koja bi se tamo trebala igrati sljedeći tjedan.

Izrael gostuje u Norveškoj u subotu, a u Italiji u utorak u skupini I. Prva utakmica igra se na domaćem stadionu norveške reprezentacije Ullevaal u Oslu, dok će se utakmica s Italijom održati na stadionu Friuli u Udinama, obje s ograničenom posjećenošću.Sukobi s policijom zabilježeni su u gradovima, uključujući Rim i Milano.

Gradonačelnik Udina, Alberto Felice de Toni, rekao je talijanskom LaPresseu...

- Tražio sam odgodu utakmice jer atmosfera nije bila prava za nacionalno slavlje kakvo bi trebala biti utakmica reprezentacije, ali taj zahtjev vlasti nisu razmotrile iz više razloga. Bilo bi bolje da se igra iza zatvorenih vrata, kako bi se izbjeglo dolijevanje ulja na vatru.

- Završit ćemo sa 6000 ljudi unutar stadiona i 10 000 vani. To je situacija koja nam je prilično nametnuta, situacija je dramatična i paradoksalno, bit će više ljudi vani nego u areni - dodao je de Toni.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Za razliku od nekih drugih europskih zemalja, poput Velike Britanije i Francuske, Italija nije priznala palestinsku državu.

Izraelska utakmica u norveškom glavnom gradu Oslu također će imati pojačane mjere sigurnosti. Neće biti postavljena zona za navijače, kapacitet će biti smanjen na oko 3000 gledatelja, a ceste oko Ullevaala zatvorene su nekoliko sati prije početka utakmice.

Norveški palestinski odbor najavio je prosvjed u Oslu koji će se poklopiti s utakmicom.

Glavni tajnik Norveškog nogometnog saveza (NFF) Karl-Petter Loeken rekao je u ponedjeljak da će biti sigurno prisustvovati utakmici.

- Da, želimo da ljudi dođu na utakmicu.Učinili smo i nastavit ćemo činiti mnogo kako bismo osigurali sigurne uvjete - rekao je novinarima.

NFF je izjavio da će prihod od utakmice biti doniran u humanitarne svrhe, dodajući da će biti namijenjen naporima organizacije Liječnici bez granica za hitnu pomoć u Gazi i okolnim područjima pogođenim ratom.

Norveška je na vrhu skupine I s 15 bodova ispred Italije i Izraela s devet, iako Talijani imaju utakmicu manje. Pobjednici skupina kvalificiraju se za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine u Sjevernoj Americi, a drugoplasirani idu u doigravanje.