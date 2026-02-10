Talijani: Mario Pašalić predvodi 'balkansku koloniju' Atalante. Svestran je i briljira na terenu

Atalanta je u 24. kolu Serie A na stadionu u svom Bergamu pobijedila Cremonese 2-1. Još jednu sjajnu utakmicu za "Božicu" odigrao je i Mario Pašalić koji je asistirao za pobjednički gol. Tako je i on lagano počeo dizati formu. Utakmicu prije Cremonesea zabio je Juventusu u Kupu te pokazuje da je i dalje jedan od glavnih kotačića Atalante. Tako je svoj 31. rođendan proslavio na najbolji mogući način.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

To je prepoznala i Gazzetta dello Sport.

- Pašalić je briljirao u momčadi Atalante koja ima snažan balkanski začin. Od deset igrača u prvoj postavi pet ih je iz te regije: Hrvat Pašalić, Crnogorac Krstović, Srbin Samardžić, Kolašinac iz BiH te Djimsiti iz Albanije.

Calciomercato je također nahvalio hrvatskog reprezentativca te mu dao ocjenu 7.

- Pokrenuo je nekoliko opasnih akcija. Dirigirao je igrom i napadima zahvaljujući svojoj svestranosti.

Atalanta je nakon 24 kola na sedmom mjestu ljestvice s 39 bodova. Ima šest bodova više od Lazia, a prvo mjesto koje vodi u Europu bježi joj dva boda. Šesti je Como Martina Baturine, ali ima utakmicu manje. Borba za europski nogomet je u Italiji jako napeta, a Atalanta će trebati raspoloženog Pašalića kako bi se "ugurala" u prvih šest mjesta.