PROPUSTIO SVEGA 23 MINUTE

Talijani: 'Modrić je fenomen'

Piše Issa Kralj,
Talijani: 'Modrić je fenomen'
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Od Modrića više minuta ima samo stoper Matteo Gabbia (25). Stoper Milana odigrao je sve utakmice dosadašnjeg prvenstva, a hrvatski veznjak ima više minuta od prvog golmana "rossonera" Mikea Maignana (30)

Luka Modrić (40) nastavlja fascinirati nogometni svijet svojim majstorijama i u odmakloj dobi za profesionalnog sportaša, a talijanski mediji izvukli su nevjerojatan podatak koji dokazuje da je Modrić i dalje u sjajnoj formi. 

Hrvatski kapetan jedan je od ključnih igrača Milana za koji je potpisao ovog ljeta, a starter je i u reprezentativnom dresu. U posljednje tri utakmice, Modrić je na klupi proveo svega devet minuta, ističe Football Italia. U remiju protiv Češke igrao je svih 90 minuta, protiv Crne Gore izašao je u 82. minuti kada ga je zamijenio Nikola Moro (27). 

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Modrić je startao od prve minute u šest utakmica "rossonera" u Serie A ove sezone. U dresu Milana debitirao je protiv Cremonesea, u porazu 2-1, a trener Massimilliano Allegri (58) izvadio ga je iz igre 16 minuta prije kraja utakmice. Od tada je hrvatski veznjak zamijenjen samo jednom, u pobjedi protiv Udinesea 3-0. 

Što se minutaže u talijanskom Kupu tiče, tamo je dobio nešto poštede, ali kada se zbroje nastupi u klubu i reprezentaciji, propustio je samo 23 minute igre u sedam ovosezonskih nastupa. 

Serie A - AC Milan v Napoli
Foto: Daniele Mascolo

Od Modrića više minuta ima samo stoper Matteo Gabbia (25). Stoper Milana odigrao je sve utakmice dosadašnjeg prvenstva, a hrvatski veznjak ima više minuta od prvog golmana "rossonera" Mikea Maignana (30). Modrić je u Serie A igrao 515 minuta, a u Kupu Italije je odigrao 24 minute. Maignan je zbog ozljede na utakmici protiv Bologne u rujnu napustio teren i propustio sljedeću utakmicu, a do tada je u domaćem prvenstvu skupio 416 minuta, a u Kupu Italije 180 minuta.  

