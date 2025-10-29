Obavijesti

Talijani: Luka Modrić odigrao je najlošiju utakmicu za Milan...

Talijani: Luka Modrić odigrao je najlošiju utakmicu za Milan...
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Modrić razočarao u Milanu! Talijanski portal obrušio se na legendu nakon remija s Atalantom. Ocjena 5,5 za neuredna dodavanja i izostanak izgradnje igre

Nogometaši Milana remizirali su u devetom kolu Serie A protiv Atalante, koju vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić. A na travnjaku su se suočili hrvatski reprezentativci, Mario Pašalić, koji je asistirao za gol Lookmana, i Luka Modrić u dresu Milana. Utakmica je završila bez pobjednika (1-1).

Modrić je proveo cijelu utakmicu na travnjaku, a talijanski portal posvećen praćenju "rossonera", Sempre Milan, proglasio je to kao najgoru utakmicu legendarnog ''vatrenog'' u dresu Milana.

Hrvatski veznjak dobio je mršavu ocjenu od 5,5, iako je ona u skladu s ocjenama ostalih igrača Milana. 

Serie A - Atalanta v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

- Nažalost, ovo je bez rasprave bila najgora utakmica Hrvata u Milanovom dresu. Dodavanja su mu bila vrlo neuredna, posebno u prvom poluvremenu. Jedno loše dodavanje imao je baš prije Atalantina gola. Uz sve to, Modrić se nikad nije uključio u izgradnju igre kao što to zna - napisao je talijanski portal u kritici.

Problem za Modrića i Milan je činjenica da je u utorak svoju utakmicu odigrao i Napoli, koji je slavio 1-0 protiv Leccea i time pobjegao "rossonerima" na tri boda prednosti.

