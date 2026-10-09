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Talijani: Neuništivi Modrić igrat će od prve minute za 'rossonere'

Piše Ivan Kužela,
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Talijani: Neuništivi Modrić igrat će od prve minute za 'rossonere'
Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Luka Modrić bi trebao startati za Milan protiv Sassuola u nedjelju i to unatoč napornom reprezentativnom ciklusu tijekom kojeg je odigrao 207 minuta i zabio jedan gol

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Kapetan Hrvatske Luka Modrić (41) trebao bi se naći u početnoj postavi Milana za nedjeljno gostovanje kod Sassuola, unatoč minutaži koju je skupio tijekom reprezentativne stanke. Prema predviđanjima Sky Sports Italije, hrvatski veznjak trebao bi zaigrati u sredini terena uz Adriena Rabiota, a susret je na rasporedu u nedjelju od 18 sati. 

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Split: Poznati na tribinama na utakmici između Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija Split: Poznati na tribinama na utakmici između Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija Split: Poznati na tribinama na utakmici između Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kapetan hrvatske reprezentacije tijekom posljednjeg okupljanja odigrao je 207 minuta i postigao jedan pogodak. Nakon povratka u Italiju dobio je dodatni dan odmora, baš kao Rabiot i Yunus Musah, pa se trojac nije odmah priključio suigračima na treningu u Milanellu.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija
Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Milan pritom nastoji pažljivo raspoređivati Modrićeve nastupe tijekom sezone. Prema ranijim napisima talijanskih medija, pri određivanju njegove minutaže uzimaju se u obzir fizička spremnost, prethodno odigrane minute i zahtjevnost nadolazećih utakmica.

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