Talijani o Hrvatima: 'Modrić je spasio Milan kaosa. Baturina ima bljeskove genijalnosti...'

U odgođenom susretu 24. kola talijanske Serie A, Milan i Como podijelili su bodove na San Siru odigravši 1-1. Utakmicu je obilježila nevjerojatna pogreška Milanovog golmana Mikea Maignana koja je Nici Pazu poklonila vodstvo, da bi "Rossonere" od poraza spasio Rafael Leão. Ipak, za hrvatske ljubitelje nogometa, dvoboj je bio u znaku novog izravnog okršaja Luke Modrića i Martina Baturine. Dva hrvatska veznjaka bila su među najboljim pojedincima svojih momčadi, a talijanski mediji nisu štedjeli pohvale na račun njihovih izvedbi, opisujući dvoboj kao taktičko nadmudrivanje dirigenta i mladog virtuoza.

Modrić kao svjetionik u Milanovoj oluji

Massimiliano Allegri ponovno je Luki Modriću dao ključeve veznog reda, postavivši ga u sredinu formacije 3-5-2. U izostanku suspendiranog Adriena Rabiota, od hrvatskog se kapetana očekivalo da preuzme još veću odgovornost u kreaciji, što je on i učinio. Iako Milanova igra nije bila tečna, Modrić je bio taj koji je pokušavao uvesti red. La Gazzetta dello Sport je u svom izvještaju zapisala: "U moru nepreciznosti, Modrić je bio jedini svjetionik. Svaki njegov dodir bio je promišljen, ali je prečesto propovijedao u pustinji." Slično ga je ocijenio i Tuttomercatoweb, koji ga je opisao kao igrača koji se "posljednji predaje, neumorno tražeći rješenja dok su ostali djelovali izgubljeno."

Njegov doprinos nije se očitovao u izravnim asistencijama ili pogocima, ali je bio statistički dominantan. Često se izvlačio na lijevu stranu kako bi sudjelovao u izgradnji napada, no suigrači ga nisu uvijek pratili na pravi način. Ocjene talijanskih novinara to potvrđuju; La Gazzetta mu je dodijelila 6.5 uz opasku da je "njegov taktički intelekt spasio Milan od potpunog kaosa", dok je Corriere dello Sport bio nešto suzdržaniji sa šesticom, napominjući da je bio "mozak momčadi čije tijelo nije uvijek funkcioniralo na najvišoj razini."

Foto: Daniele Mascolo

Baturina potvrdio klasu i umalo utišao Meazzu

S druge strane, Martin Baturina ponovno je pokazao zašto ga Cesc Fabregas vidi kao jednog od ključnih igrača svog ambicioznog projekta u Comu. U sustavu 3-5-2, djelovao je kao polušpica uz strijelca Nica Paza, neprestano se krećući između Milanovih linija. Portal Calciomercato je njegovu igru opisao kao "konstantnu prijetnju", ističući: "Baturina se pali na trenutke, ali ti bljeskovi su čista genijalnost. Njegova vizija igre i sposobnost da stvori višak u posljednjoj trećini terena zadavali su Milanu goleme probleme."

Njegov najbolji trenutak dogodio se u 79. minuti, kada je Como mogao doći do senzacionalne pobjede. Nakon ubačaja s desne strane, Baturina je sjajno utrčao iz drugog plana i zahvatio loptu volejem, ali je ona, na olakšanje domaćih navijača, završila u vanjskom dijelu mreže. Bio je to potez koji je demonstrirao njegov osjećaj za prostor i tehničku potkovanost. Tijekom cijele utakmice bio je meta Milanovih braniča, pretrpjevši nekoliko oštrih prekršaja, što samo potvrđuje koliko je bio opasan. Većina medija, uključujući Corriere dello Sport, dodijelila mu je visoku ocjenu 6.5, čime je potvrdio status jednog od najkreativnijih igrača lige i motora svoje momčadi.

