Talijani o Modriću: 'Mučio se protiv Coma, ali je na trenutke pokazao bljeskove genijalnosti'

Piše Jakov Drobnjak,
Luka Modrić odigrao je svih 90 minuta u pobjedi Milana nad Comom. Nije odigrao najbolju utakmicu, ali je i dalje uspješno povezivao redove Milana. Tako su i komentirali talijanski mediji

Milan je uspio zadržati korak za Interom te je u zaostalom 16. kolu talijanskog prvenstva pobijedio Como u gostima s 3-1. Domaći su poveli 1-0 golom Kempfa, kojem je sjajno asistirao Martin Baturina. Milan se vratio golom Nkunkua iz penala, a onda je Rabiot dvaput zabio za preokret i tri boda. Luka Modrić nije pronalazio pravu igru u prvom dijelu, ali je ipak povezao redove Rossonera.

Talijanski mediji komentirali su nastup hrvatskog maestra te se svi slažu da je nedostajalo uobičajene magije kod Modrića.

"Nedostaje dodira klase, ali utakmica je bila preintenzivna za njegov ritam. Teško pronalazi kontinuitet i pravi utjecaj na igru, posebno u prvom dijelu susreta", piše 11contro11

"Manje briljantan nego inače, ali pragmatičan. I u ovoj, manje upečatljivoj verziji, Hrvat ne razočarava", piše Virgilio.

"I on se dugo mučio protiv Coma, momčadi koja ili drži loptu ili je agresivno osvaja. Ipak, Modrić je uspio pokazati nekoliko bljeskova čiste, kristalne klase i unijeti red kad god je to bilo moguće", stoji u komentaru Eurosporta.

"Kad ima loptu u nogama, tjera je da 'pjeva' kao i obično. Manje utjecajno nego u drugim utakmicama, dijelom zbog stalnog pritiska protivničkih veznih igrača", piše Tuttomercatoweb.

Milan se tako približio gradskom rivalu Interu na tri boda te se odvojio od Napolija, koji je treći, za također tri boda. Modrić je odmarao u prošloj utakmici protiv Fiorentine, a sada je korektno odradio susret i pomogao momčadi da izvede preokret.

