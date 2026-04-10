Igrači mu trenirali s povezom preko očiju! Evo tko preuzima Azzure nakon debakla Gattusa

Nogometaše Italije, koji su propustili Svjetsko prvenstvo 2026., vodit će izbornik U-21 reprezentacije Silvio Baldini (67) u dvije prijateljske utakmice u lipnju protiv Luksemburga i Grčke, objavio je u petak Talijanski nogometni savez. Baldini, koji je od srpnja 2025. vodio Azzurinu, talijansku U-21 reprezentaciju, predvodit će Italiju 3. lipnja u Luksemburgu, a četiri dana kasnije u Heraklionu protiv Grčke.

Nakon što je prethodno vodio Palermo, Parmu i Empoli, između ostalih, Baldini je stekao slavu po svojim neortodoksnim metodama treninga pa su prošlog listopada svi igrači U-21 trenirali su noseći poveze za oči, kako bi poboljšali koncentraciju. Nakon što ih je Bosna i Hercegovina šokirala i ostavila bez trećeg uzastopnog Svjetskog prvenstva u finalu europskog doigravanja, Italija je bez izbornika reprezentacije od odlaska Gennara Gattusa, koji je na toj poziciji ostao manje od godinu dana.

Imenovanje sljedećeg izbornika, četvrtog od lipnja 2023., mora pričekati izbor novog predsjednika Talijanskog saveza 22. lipnja, nakon ostavke Gabrielea Gravine. Prema talijanskom tisku, Antonio Conte je preferirani kandidat saveza, ali bivši talijanski reprezentativac, koji je prethodno vodio već Azzurre (2014.-16.), ima ugovor s Napolijem. Predsjednik Napolija Aurelio De Laurentiis ranije je ovog tjedna nagovijestio da bi mogao otpustiti Contea iz ugovora koji istječe 2027. godine.