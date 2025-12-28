Obavijesti

NAKON VERONE

Talijani oduševljeni Modrićem: On pleše s vremenom, njegovo svako dodavanje je čista poezija

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Luka Modrić je protiv Verone odigrao fenomenalno i još jednom je dobio ovacije cijelog stadiona. Talijanski mediji raspisali su se o njegovoj genijalnosti i svi su mu dali visoku ocjenu

Navijači Milana su od svoje momčadi dobili sjajan poklon za rođendan. Rossoneri su s 3-0 ispratili Veronu sa San Sira, a talijanski mediji još jednom su se naklonili Luki Modriću koji je odigrao briljantan susret. Potpuno je dominirao veznim redom, pri izlasku iz igre stadion se ustao na noge i pozdravio ga velikim aplauzom, a za portale on je "profesor nogometa" te je za većinu zaradio ocjenu 7.

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

"Apsolutna dominacija u sredini terena, poput profesora okruženog zadivljenim učenicima. Sjajan igrač cijelog terena unatoč godinama, savršeno diktira ritam Milanovih napada i oduševljava publiku potezima svoje nogometne genijalnosti", stoji u tekstu Eurosporta, a slične riječi napisao je i Siempre Milan:

"Još jedna utakmica u kojoj je njegova važnost došla do punog izražaja. Ne samo da je preuzimao odgovornost i sam povlačio prema naprijed, uz uobičajeno kvalitetnu distribuciju lopte, već je praktički sam kreirao i drugi pogodak. Bio je to sjajan udarac koji je na kraju rezultirao laganim pogotkom Nkunkua iz blizine".

Posebne riječi uputio je portal Calciomercato na svojoj Facebook stranici.

"Kakav spektakl. A najviše od svega, kako je lijepo gledati te kako igraš. Luka Modrić ne trči protiv vremena: on pleše s njim. Svaki dodir je ideja, svako dodavanje poezija, a svaka odluka ona prava. Nikad ne forsira, gotovo ne griješi, nogomet čini jednostavnim i čudesnim. Nema potrebe vikati, nema potrebe pretjerivati. Dovoljno ga je gledati. Dovoljno je uživati u njemu. U tim godinama malo tko još podučava. On, međutim, i dalje sve očarava. Kakav spektakl, Luka. Kakva beskrajna ljepota", stoji u opisu.

Modrić je u 70 minuta igre ostvario tri ključna dodavanja, jednom pogodio okvir gola, dodao točno 43/50 dodavanja, poslao 5/6 točnih dugih lopti, dobio je oba duela u kojima se našao i jednom je otklonio opasnost. Sjajna predstava koja je još jednom zaludjela Italiju.

