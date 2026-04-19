Talijani oduševljeni Modrićem: 'Svaki potez mu ima smisla'. 'Profesor'. 'Užitak je gledati ga'
Milan se pobjedom protiv Verone vratio na drugo mjesto Serie A, a Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za "crveno-crne". Opet je bio jedan od najboljih u svojoj momčadi, a nahvalili su ga talijanski mediji nakon utakmice.
Tuttomercato mu je dao ocjenu 6,5, uz opis:
"Čini se da je teren u mraku, a kad lopta dođe do Modrića, upali se malo svjetlo. Svaki njegov potez ima smisla. Povezuje momčad kao veznjak iz druge ere".
Identičnu ocjenu Modriću je dao Eurosport, uz zanimljiv opis.
"Profesor. Kreće se malim prostorima mirnoćom i znanjem velikog šampiona. Užitak je gledati ga".
Sky Sport i Goal također su Modriću dali ocjenu 6,5, baš kao i navijački portal Milan News.
"Igra kao defenzivni veznjak, playmaker i centralni veznjak. Kad krene pritisak, pokriva prostor koji ostavljaju suigrači. U završnici blokirao važan udarac i izborio aut za Milan. To je proslavio stisnutom šakom", napisao je Milan News u opisu.
Nešto nižu ocjenu Modriću su dali portali Sportmediaset i Sempre Milan.
"Počinje osjećati umor nakon sezone u kojoj gotovo nije imao predaha. I dalje je tehnički besprijekoran, ali ono što pokazuje na terenu sada djeluje nešto jednostavnije i manje konkretno", piše Sportmediaset.
Modrić je ove sezone odigrao 35 utakmica, a još je neizvjesno hoće li ostati u Milanu iduće sezone.
