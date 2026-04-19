NAKON POBJEDE KOD VERONE

Talijani oduševljeni Modrićem: 'Svaki potez mu ima smisla'. 'Profesor'. 'Užitak je gledati ga'

Piše Petar Božičević,
Foto: Luca Rossini/IPA Sport / ipa-agency.net

"Čini se da je teren u mraku, a kad lopta dođe do Modrića, upali se malo svjetlo. Svaki njegov potez ima smisla. Povezuje momčad kao veznjak iz druge ere", piše TuttoMercato o igri Modrića

Milan se pobjedom protiv Verone vratio na drugo mjesto Serie A, a Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za "crveno-crne". Opet je bio jedan od najboljih u svojoj momčadi, a nahvalili su ga talijanski mediji nakon utakmice. 

Tuttomercato mu je dao ocjenu 6,5, uz opis:

"Čini se da je teren u mraku, a kad lopta dođe do Modrića, upali se malo svjetlo. Svaki njegov potez ima smisla. Povezuje momčad kao veznjak iz druge ere". 

CALCIO - Serie A - AC Milan vs Udinese Calcio
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net

Identičnu ocjenu Modriću je dao Eurosport, uz zanimljiv opis.

"Profesor. Kreće se malim prostorima mirnoćom i znanjem velikog šampiona. Užitak je gledati ga". 

Sky Sport i Goal također su Modriću dali ocjenu 6,5, baš kao i navijački portal Milan News. 

"Igra kao defenzivni veznjak, playmaker i centralni veznjak. Kad krene pritisak, pokriva prostor koji ostavljaju suigrači. U završnici blokirao važan udarac i izborio aut za Milan. To je proslavio stisnutom šakom", napisao je Milan News u opisu. 

Nešto nižu ocjenu Modriću su dali portali Sportmediaset i Sempre Milan. 

"Počinje osjećati umor nakon sezone u kojoj gotovo nije imao predaha. I dalje je tehnički besprijekoran, ali ono što pokazuje na terenu sada djeluje nešto jednostavnije i manje konkretno", piše Sportmediaset. 

Modrić je ove sezone odigrao 35 utakmica, a još je neizvjesno hoće li ostati u Milanu iduće sezone. 

