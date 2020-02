Talijani oduševljeni Rebićem: Hrvat je zlatni čovjek Milana!

Rebiiiiiiiiiiić, Rebiiiiiiiić, orilo je San Sirom. Ima li boljeg postignuća i ljepšeg osjećaja za jednog igrača Milana i to pred 70.000 ljudi protiv ljutog rivala Juventusa? Mislimo da nema.

Ante Rebić igra preporođeno. Opet je onaj stari, opet je vrati onaj prepoznatljivi stil igre po kojem ga pamtimo. Početak u Milanu nije bio baš najbolji, trebalo je neko vrijeme da stvari legnu na svoje mjesto. Mnogi su ga kritizirali, govorili da ipak nije igrač za Milan, a onda je zabljesnuo i u samo šest utakmica pokazao da je u ovome trenutku jedan od najboljih igrača Rossonera.

Foto: Luca Rossini/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Sve se jednostavno poklopilo dolaskom Zlatana Ibrahimovića. Imaju sličnan karakter, obojica su pomalo temperamenti i veliki borci na terenu, a kada se dvije takve osobnosti udruže, najviše profitira Milan koji izgleda 10 puta bolje nego u jesenskom dijelu sezone.

Hrvatski reprezentativac zabio je protiv Juventusa peti gol u šest utakmica, ali Rossonere raduje nešto drugo. A to su fantastične predstave protiv dva najveća talijanska kluba. Zabio je u porazu od Intera, a sada i u remiju protiv Juvea.

Očekivano, talijanski mediji oduševljeni su Rebinhom. Najviše odskače ta njegova borbenost i upornost, a onda i kvaliteta koju je već pokazao i dokazao na SP-u u Rusiji.

Proglašen je igračem utakmice uz Gianluigija Buffona, obojica su dobila ocjenu 7, a Gigi je dobio tu titulu upravo zahvaljujući Rebiću koji je bio konstantna opasnost za Juve i imao je nekoliko opasnih šuteva.

Foto: ALBERTO LINGRIA

- Opet je bio najbolji na terenu, zabio gol i bio glavni junak svoje momčadi. Jako je puno pomagao Hernandezu u obrani, ali u napadu je bio konstantna opasnost. Jurio je prema Juventusovom golu, bio opasan s udarcima i Ibrahimović ga je često tražio - napisali su na Corriere dello Sportu.

Po dolasku u Milan, Ibrahimović je rekao da ovoj momčadi fali samopouzdanja. A to je ono što im je i trebalo. Napadač iz Donjih Vinjana jednostavno puca od samopouzdanja, a to je njegovo glavno oružje. No kao da je i Ibra utjecao na to.

- Daje nevjerojatnu karizmu svojoj momčadi. Milan je tražio čovjeka koji će zabijati golove uz Ibrahimovića i pronašli su ga. Bio je sjajan u napadu, koristan i u obrani. Zabio je peti gol, ali potvrdio je prije svega svoju kvalitetu i pokazao nevjerojatnu osobnost - stoji na La Gazetti dello Sport.

Foto: ALBERTO LINGRIA

- Treba nam iskustvo pobjeđivanja ovakvih utakmica, rekao je Ibrahimović nakon utakmice. Milan nije pobijedio, ali Rebić mu je pokazao da itekako mogu pobijediti Milan. Najbolji je bio, Hrvat je postao zlatni čovjek Milana. Učinkovit i sjajan, velikodušan i kompatibilan s Ibrahimovićem. Zabio je peti gol u šest nastupa. Jako koristan i u napadu i u obrani. Pioli ga je zamijenio kada su ostali s igračem manje - sipaju hvalospjeve Talijani