Talijani oduševljeni Sučićem: 'Zabija samo vrhunske golove'

Petar Sučić (22) odigrao je odličnu utakmicu u porazu Intera od Arsenala (1-3). Hrvat je zabio jedini gol domaćina i to kakav, a oduševljeni su i talijanski mediji koji su sipali hvalospjeve.

"Hrvat ima lošu naviku, postiže samo golove zbog kojih treba skinuti kapu", piše La Gazzetta dello Sport.

Sučić je protiv Arsenala ostvario i tri ključna dodavanja, 41/47 točnih dodavanja, 6/7 točnih dugih lopti, pretrpio je četiri prekršaja, dobio 11/15 duela i imao devet obrambenih akcija. Prema SofaScoreu je zaradio ocjenu 8,9, što je najviše od svih igrača na utakmici.

Sučić je u Inter stigao u ljeto 2025., a ove je sezone odigrao 28 utakmica i zabio dva gola, uz dvije asistencije. Inter je u Ligi prvaka deveti sa 12 bodova.