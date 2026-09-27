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Talijani pišu da će Kovačić opet u Serie A! Evo gdje bi mogao...

Piše Ivan Kužela,
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Talijani pišu da će Kovačić opet u Serie A! Evo gdje bi mogao...
Prag: Zagrijavanje igrača uoči utakmice UEFA Lige nacije između Češke i Hrvatske | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Juventus vreba Kovačića za 2027. i želi ga dovesti bez odštete! Hrvatski veznjak nakon Cityja opet bi mogao u Serie A, a torinskom velikanu je na meti prvenstveno zbog iskustva i klase

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Mateo Kovačić (32) mogao bi se nakon više od desetljeća ponovno naći na talijanskom tržištu. Juventus ga je, prema pisanju La Gazzette dello Sport, uvrstio među igrače koje želi dovesti u ljeto 2027., kada bi hrvatski veznjak mogao biti dostupan bez odštete.

Kovačićev ugovor s Manchester Cityjem vrijedi do kraja aktualne sezone, a od siječnja 2027. moći će pregovarati s drugim klubovima o budućem angažmanu. U Juventusu ga vide kao iskusnog veznjaka koji bi mogao biti dostupan bez plaćanja odštete. Na Torinovu popisu želja nalaze se još dvojica igrača kojima također istječu ugovori u lipnju 2027. godine. Riječ je o Davidu Raumu iz RB Leipziga i Fikayu Tomoriju iz Milana.

Prag: Luka Modrić protiv Češke zabio 30. gol za reprezentaciju Prag: Luka Modrić protiv Češke zabio 30. gol za reprezentaciju Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kovačićeva minutaža u Manchester Cityju posljednjih sezona nije bila stabilna. Prošle je sezone, zbog problema s ozljedama, nastupio u samo devet utakmica te na terenu proveo 242 minute, uz jednu asistenciju. Pred završnicu prvenstva ponovno je konkurirao za sastav.

Juventus u Kovačiću vidi spoj iskustva i kvalitete, uz činjenicu da dobro poznaje talijanski nogomet. Hrvatski reprezentativac Serie A napustio je još u siječnju 2013., kada je iz Dinama preselio u Inter. U milanskom klubu zadržao se do ljeta 2015., a potom je napravio transfer u Real Madrid. Nakon tri godine u Španjolskoj preselio je u Chelsea, najprije na posudbu, a potom i trajno. Od 2023. godine nosi dres Manchester Cityja.

Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija
Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Juventus pritom nastavlja tražiti mogućnosti za dovođenje igrača kojima ugovori istječu. Klub je takvu politiku posljednjih godina koristio za jačanje momčadi bez plaćanja transferne odštete. Jedan od novijih primjera je Jonathan David, koji je 2025. stigao iz Lillea kao slobodan igrač i potpisao do 2030. godine, a ovog ljeta otišao je na jednogodišnju posudbu u Atletico Madrid.

Financijski aspekt dodatno je važan Juventusu nakon što je prošle sezone ostao bez plasmana u Ligu prvaka te se ove sezone natječe u Europskoj ligi.

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