Talijani ponovno hvale Modrića: 'Izašao je iz fontane mladosti'

Roma i Milan u nedjelju su odigrali zadnji susret dana u sklopu 22. kola talijanske Serie A. Susret je završio 1-1, a klub iz Milana u vodstvo je doveo Belgijac Koni De Winter u 62. minuti na sjajnu asistenciju Luke Modrića. Roma je poravnala rezultat u 74. minuti pogotkom Lorenza Pellegrinija iz penala.

Statistički gledano, klub iz glavnog grada Italije imao je 15 udaraca i sedam u okvir, Milan tek pet i dva prema golu Mile Svilara. Kapetan 'vatrenih' Luka Modrić odigrao je još jedan sjajan susret te bio ponajbolji igrač 'rossonera' na terenu. Primijetili su to talijanski mediji koji za njega imaju samo riječi hvale.

- Prvak i po želji s kojom pomaže obrani, a ne samo prema naprijed. Obrambena intervencija koju je imao poput iskusnog stopera protiv Celika u završnici prvog poluvremena pokazao se ključnim potezom. Nakon toga sjajno asistira za De Winterovo vodstvo. On je onaj stari velemajstor, napisao je Il Messaggero.

Foto: MATTEO CIAMBELLI

Zanimljiv opis 40-godišnjeg veznjaka dao je talijanski Goal.com.

- Modrić mora da je kao mali pao u izvor mladosti, drugačije se ne može objasniti. Posvuda je, razmjenjuje dodavanja, oduzima lopte i servira pravu poslasticu za De Wintera kod gola za vodstvo.

Trener Milana Max Allegri nakon utakmice izjavio je koliko je Modrić važan faktor njegove ekipe.

- Što je dalje utakmica odmicala, Luka je sve više preuzimao uzde igre. U drugom poluvremenu diktirao je tempo igre, pogotovo jer je Roma usporavala.

Foto: MATTEO CIAMBELLI

Milan je trenutačno drugi na tablici s 47 bodova iza prvog Intera koji ima pet više te ispred treće Rome koja je na 43 boda. Idući susret 'rossoneri' igraju 3. veljače na gostovanju u Bologni, a Roma u Grčkoj protiv Panathinaikosa u četvrtak u sklopu zadnjeg ligaškog kola Europske lige.