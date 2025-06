Talijani predstavili Gattusa, spomenuo i Hajduk. 'S mladima smo se borili za titulu do kraja'

Nakon što je objavio da odlazi iz Hajduka, Gennaro Gattuso predstavljen je kao novi izbornik talijanske nogometne reprezentacije. U rimskom hotelu Parco dei Principi stao je pred medije i službeno preuzeo novu ulogu. Uz njega su bili predsjednik saveza Gabriele Gravima (71) i timski menadžer Gianluigi Buffon (47).

- Kad su me nazvali, nisam oklijevao ni sekunde. Znam da nas čeka ogroman posao, ali uvjeren sam da imamo kvalitetu i znanje za ostvariti ciljeve - započeo je Gattuso koji je naslijedio Luciana Spallettija nakon teškog poraza od Norveške (3-0) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. I uznemirilo je to cijelu talijansku javnost jer njihova reprezentacija propustila je posljednja dva Mundijala.

Tijekom obraćanja, talijanski izbornik više se puta osvrnuo na iskustvo koje je stekao u Hajduku pa usporedio hrvatsku i talijansku ligu.

- Jedna brojka zabrinjava: u Serie A igra 68 posto stranaca. Zadnjih je godina uložena velika količina truda s mladim kategorijama, ali poslije U-19 kategorije mladi igrači po putu nestaju s radara. U Hajduku sam ubacivao igrače 2005., 2006., 2007. godište. Mislim da moramo pomoći našim mladim igračima da izrastu - rekao je.

Iza Gattusa je sezona u Hajduku koja je završila neuspješno. S nikad skupljom momčadi završio je na trećem mjestu, a posebno navijače boli katastrofalna završnica sezone. Prije toga je vodio Marseille, Valenciju, Napoli, Milan. Prisjetio se svojih rezultata iz prijašnjih mandata.

- S Napolijem i Milanom mi je izmakla Liga prvaka i to za jedan bod. U Splitu smo se borili za titulu do kraja, do posljednjeg kola s momčadi prepunom mladih igrača te s Dinamom koji je bio prvak 20 godina i prodavao igrače za 20 milijuna eura. Prvak je samo jedan, no moramo gledati tuđi rad i rast vlastite momčadi. Mislim da sam napravio dobar posao tijekom godina.

Nema više zajedništva

Gattuso se dotaknuo promjena u načinu ponašanja i zajedništvu unutar momčadi kod modernih igrača što je posebno bitno kada se okuplja reprezentacija.

- Nogometaši su danas profesionalniji nego prije, ali puno teže stvaraju grupu. Nije to problem samo Italije. Danas je jako teško stvoriti tim koji diše kao jedan - rekao je.

Svjestan je da je na njemu težak zadatak u oživljavanju talijanske reprezentacije, ali tvrdi da ima plan kako to napraviti.

- Moramo vratiti veselje u nogomet, strast. Bez toga nema rezultata, bez toga nećemo ni doći do Svjetskog prvenstva. To nam je svima jasno - zaključio je Gattuso.