Talijani pričaju gluposti, Ademi je još naš igrač i ne ide nigdje

Vremenski uvjeti su nemogući za igru, rekao je Nenad Bjelica kojeg se gotovo nije moglo čuti od udara vjetra.

Dinamo je u Beleku po olujnom nevremenu pobijedio Dinamo Dresden 1-0, a nakon utakmice je trener Bjelica bio zadovoljan prikazanima na terenu. Potvrdio je i da Ivan Šunjić u srijedu putuje za Zagreb, a onda na pregled u München.

- Vremenski uvjeti bili su nemogući za igru, još je vjetar u prvom dijelu puhao na našu stranu, tako da su oni u tom periodu bili malo bolji. Najvažnije da smo odradili dobrih 90 minuta i da se nitko nije ozlijedio. Ali, o nekim dubljim analizama po utakmici koja se igrala u ovakvim uvjetima suvislo je pričati

Nikola Moro opet je zabio za Modre i pokazao da je teška ozljeda polako iza njega. To je igrač na kojeg Bjelica ozbiljno računa, njegova odlična forma je sjajna vijest za dinamovo proljeće

- Raduje me povratak More, on pokazuje da je onaj stari, igra kao i prije ozljede. Raduje me i igra ovih mladih igrača, dobili su svoju prigodu, svi se se iskazali na solidnom nivou. Oba vratara su bili dobri, tu su još Gjira, Franjić, Ćuže, Baturina, baš svi zaslužuju pohvale. Još ćemo dizati neke igrače dizati u formi, ali imamo još dosta vremena.

Kapetani na današnjoj utakmici bili su Olmo i Emir Dilaver, Ivan Šunjić i dalje ima probleme s ozljedom.

- Dobro, to su naši stožerni igrači, karakterni dečki, top ljudi i pravi lideri. Imamo puno takvih momaka, jučer je kapetan bio Lešković. Ivan Šunjić sutra leti za Zagreb, u četvrtak ima pregled u Münchenu kod doktorice koja je operirala Marina Leovca, pa ćemo vidjeti što će ona reći. Sa Šunjićem tamo ide i naš dr. Smodek.

Arijan Ademi je u fokusu glasina talijanskih medija. Sele ga u Romu i u Lazio.

- Tko to piše da on ide, Talijani? Ma mogu pisati oni što hoće, teško da će on ići negdje, ali ako i dođe ta nemoralna ponuda snaći ćemo se - rekao je Bjelica.

Nedavno ste poručili kako vam treba i treći napadač ako ode Mario Budimir, sada je i to službeno riješeno...

- Evo, otkada sam izjavio da trebamo još jednom napadača, već sam dobio 20 poziva. Treba odabrati pametno. Želimo još jednog napadača, ali nećemo žuriti. Ne znam hoće li taj stići brzo ili ne, hoće li doći na pripreme u Tursku ili ne. Nećemo žuriti, nismo niti krenuli još u neke konkretnije dogovore, tek je jučer navečer službeno otišao Budimir - završio je Bjelica.