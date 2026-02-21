Obavijesti

Talijani: Proći ćemo na SP ako budemo igrali protiv BiH. Mi smo sr*nje, ali oni su još veće

Talijani: Proći ćemo na SP ako budemo igrali protiv BiH. Mi smo sr*nje, ali oni su još veće
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Sada u reprezentaciji nema zajedništva. Zapravo, gore je nego ikad prije, rekao je Carlo Garganese, jedan od voditelja podcasta u kojem su pričali o stanju u talijanskoj nacionalnoj selekciji

Ožujak se bliži, a time i utakmice playoffa kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Talijanski medij kritički su nastrojeni prema svojoj reprezentaciji, ali i dalje vjeruju u prolazak na Mundijal. 

World Cup - UEFA Qualifiers - Group I - Italy v Norway
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

U podcastu Italian Football Podcast govorili su o toj temi. 

- Nikad nisam vidio toliko zatrovanu atmosferu u talijanskom nogometu. Čak ni u vrijeme Calciopolija, jer je taj slučaj pomogao igračima da zbiju redove. Dogovorili su se da će zajedno proći kroz sve to i prošli su. Pobjeđivali su. Sada u reprezentaciji nema zajedništva. Zapravo, gore je nego ikad prije - započeo je jedan od voditelja Carlo Garganese. 

- Ova reprezentacija nema ništa. Jedini način da Italija ode na Svjetsko prvenstvo jest da Bosna i Hercegovina nekim čudom svlada Wales. Tada, ako Italija bude igrala protiv BiH, postoji šansa, jer koliko god Italija bila s*anje, bosanskohercegovački nogomet je jednako s*anje - dodao je kolega Nima Tavalley Roodsari. 

Podsjetimo, Talijani će za nastup na SP-u morati prvo doma pobijediti Sjevernu Irsku, a nakon toga ih čeka gostovanje kod pobjednika dvoboja Bosne i Hercegovine i Walesa.  

