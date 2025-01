Talijani se dive Vlašiću nakon maestralne partije: 'On je MVP'

Bilo je to u stilu najvećih majstora. Uštopao je loptu desnom nogom i podignuo ju taman koliko treba pa poklopio lijevom nogom. Golman ju nije niti vidio, od stative se odbila u mrežu za euforiju među navijačima Torina.

Pokretanje videa... 03:13 Dalić i Kustić nakon ždrijeba Lige nacija | Video: Hrvatski nogometni savez

Bio je to jedan od njegovih najljepših golova u karijeri, a zasigurno ove sezone najbolja partija Nikole Vlašića (27) koji se vraća u formu. Njegov Torino remizirao je na domaćem terenu protiv mrskog rivala Juventusa (1-1) u 20. kolu Serie A. Bio mu je to drugi gol u 14. nastupu, ima i tri asistencije, ali svi u klubu, kao i on sam, svjesni su da statistika može biti i bolja. Uostalom, ne nosi bez razloga desetku na leđima, a Torino ga je prije dvije godine otkupio za 13 milijuna eura.

Foto: MASSIMO PINCA/REUTERS

Velike probleme na početku sezone stvorila mu je ozljeda aduktora zbog čega je propustio Europsko prvenstvo. Odužio se oporavak pa je propustio i klupske pripreme i potrajalo je to sve do kraja rujna kada se konačno vratio na teren. I od tada je nezamjenjiv u prvom sastavu. Iako njegov Torino ne briljira i ima tek jednu pobjedu u deset utakmica, definitivno ih raduje njegova sve bolja forma koja bi mogla naznačiti i ljepše dane za sve. Opet djeluje razigrano, moćno na terenu i pun samopouzdanja.

Bio je nerješiva enigma za igrače Juventusa, stalno se nudio i poteima izluđivao goste. Dobio je ocjenu 7.3, a bolji je bio samo njegov suigrač Vanja Milinković-Savić. Talijanski mediji su ga nahvalili, Eurosport proglasio igračem utakmice.

Foto: Sofascore

- MVP utakmice. Kao polukrilni igrač pomagao je u obrani. Na kraju prvog poluvremena zabio je za 1:1. Bio je konstantan i prisutan u svim situacijama. Danas je bio jako dobar - piše Eurosport koji mu je dao ocjenu sedam.

Istu kao i Tuttomercato.

- Prekrasan pogodak Hrvata u završnici prvog poluvremena. Kada zasja, pokazuje da je vođa ove momčadi.

Gazzetta Dello Sport izdvojila je njegov gol kao magičan trenutak, a Football Italia proglasila ga najboljim igračem utakmice uz Samuelea Riccija.

- Hrvat je zabio super gol. Uopće se nije činilo da je umoran na kraju utakmice, povukao je puno pametnih poteza.

Trener Paolo Vanoli dao mu je veću slobodu u igri i to se odmah osjeti na terenu. Ima veliku tehničku moć i sjajno čita igru, a trener očekuje od njega da radi još veću razliku.

- Jako sam sretan zbog njega. Ponekad je prestrog prema sebi. Mora igrati slobodnije kako bi iskoristio svoje kvalitete. Važan je igrač kada govorimo o završnici i dodavanjima za gol. Voli biti u tom prostoru. Ponekad je samo stvar vjere

Foto: Massimo Pinca

Od Vlašića su se očekivale velike stvari još otkako je prije osam godina otišao iz Hajduka u Everton za deset milijuna eura. Nije se snašao u Premier ligi pa je otišao u CSKA gdje je briljirao tri godine. Kupio ga je West Ham 2021. godine za 30 milijuna eura, bio je silno motiviran pokazati da može igrati u Premier ligi, no ni drugi pokušaj nije dobro prošao pa je samo godinu dana kasnije produžio na posudbu u Torino koji ga je na koncu otkupio za 13 milijuna eura.

Talent i klasa nikada nisu bili upitni, kao ni radna etika, samo mu je trebao kontinuitet. A to u Torinu konačno ima i samo je bilo pitanje kada će zasjati. Odigrao je utakmicu sezone protiv Juventusa, a ako ovako nastavi, mogao bi jednog dana dobiti još jednu priliku u klubu jačeg renomea od Torina. Od njegove uzlazne forme mogla bi profitirati i hrvatska reprezentacija. Nemamo puno ovakvih igrača, a sjetit ćete se, dok je u Moskvi igrao u formi života, bio je jedan od ključnih igrača 'vatrenih'. Tko zna, možda opet doživi takve dane.