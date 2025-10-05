Talijani se prisjetili zajedničkog nastupa Tudora i Modrića za Hrvatsku: 'Luka je obećavao'

Večeras od 20:45 u Torinu se sastaju Juventus i Milan. Igrače 'stare dame' vodi hrvatski trener Igor Tudor (47), a među 'rossonere' ovog ljeta je došao Luka Modrić (40). Hrvatska će tako imat predstavnike na obje strane, a dvojica Hrvata bili su suigrači u reprezentaciji.

Prije skoro 20 godina, Luka Modrić upisao je svoj prvi nastup u dresu hrvatske nogometne reprezentacije, a kroz godine su mu suigrači u reprezentaciji bili neka od najvećih imena 'vatrenih'. Splitski trener od reprezentacije se oprostio nakon ispadanja na Svjetskom prvenstvu 2006., a nakon igračke karijere prešao je u trenerske vode. Prije nego što je preuzeo mjesto trenera u Juventusu, bio je trener u Laziju, Marseilleu i Hellas Veroni.

Povodom utakmice Juventusa i Milana te ponovnog susreta nekadašnjih suigrača, talijanska Gazzetta dello Sport prisjetila se prvog susreta dvojice Hrvata. Bilo je to davne 2006. godine na prijateljskoj utakmice Hrvatske i Argentine kada su 'Vatreni' slavili 3-2.

"Utakmica u kojoj su 'crveno-bijeli' pobijedili s 3:2, ostala je urezana u sjećanje zvijezde AC Milana. Jer njegov prvi nastup u reprezentaciji nikad se ne zaboravlja. Luka je tada imao 20 godina i unatoč tome što se smatrao sjajnim talentom u hrvatskom nogometu, malo tko je zamišljao da će imati takvu karijeru", napisali su Talijani.

"Te večeri, izbornik Zlatko Kranjčar tražio je pojačanja za momčad uoči Svjetskog prvenstva koje se igralo tri mjeseca kasnije u Njemačkoj. Modrić je bio ključna figura, zvijezda reprezentacije do 21 godine za koju se vjerovalo da je spremna nositi se s velikim igračima. U početnoj formaciji 3-4-1-2, Zadranin je igrao kao zadnji vezni uz Niku Kovača, a iza njega, u središtu tročlane obrane, bio je 28-godišnji Tudor", nastavili su.

Na toj utakmici u postavi Argentine bio je Leo Messi koji je zabio prvi gol za reprezentaciju i zasjenio Modrićevu predstavu na susretu. Talijani su Tudorovu igru na toj utakmici opisali kao "previše statičnog stopera", a kada je Luka preuzeo glavnu ulogu u reprezentaciji, Tudor se već oprostio od nacionalnog dresa.

Nakon skoro 20 godina, ponovno ćemo gledati Modrića i Tudora, ovog puta na suprotnim stranama. Milan traži dodatna tri boda i povratak na vrh Serie A.