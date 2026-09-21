Talijani su fascinirani Modrićem: Mladići, ugledajte se na Luku! Maestro je savršeni dirigent

Milan je pobjedom protiv Leccea 3-0 zaključio peto kolo Serie A, a Luka Modrić ponovno je privukao pozornost talijanskih medija. Hrvatski veznjak našao se u početnoj postavi Rubena Amorima te je na travnjaku proveo 76 minuta. Tri boda Milanu donijeli su Christian Pulišić, Adrien Rabiot i Diego Moreira. Pulišić je mrežu gostiju zatresao u 14. minuti, Rabiot je prednost udvostručio u 61., a Moreira je u 73. postavio konačnih 3-0.

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Modrić je nakon utakmice dobio različite ocjene, ali talijanski mediji uglavnom su istaknuli njegov doprinos u organizaciji igre. Posebnu pozornost privuklo je ono što je hrvatski veznjak radio bez lopte, odnosno njegovo sudjelovanje u obrambenim akcijama.

Tuttomercatoweb Modrićevu je izvedbu ocijenio sa 7, a posebno se osvrnuo na sam početak utakmice. U prvih deset minuta hrvatski nogometaš upisao je tri bloka, što je talijanski portal izdvojio kao primjer pristupa utakmici.

- Prvih deset minuta ovog 40-godišnjeg osvajača Zlatne lopte trebalo bi pokazivati mladim nogometašima, navodi medij, uz naglasak na njegov angažman i spremnost na obrambene zadatke.

Foto: Claudia Greco

Calciomercato je Modriću dodijelio ocjenu 6.5. U svojoj analizi posebno je izdvojio reakcije veznjaka nakon gubitka lopte i njegov povratak u obranu.

- Cijeli San Siro ustao je kako bi ispratio Hrvata, savršenog dirigenta uvjerljivog Milana. No ono što je posebno oduševilo navijače bile su njegove osvojene lopte nakon povratka na protivničke igrače, uz veliku poniznost i spremnost da se žrtvuje za momčad.

Sport Mediaset bio je nešto blaži u ocjeni te je Modriću dodijelio šesticu. Njegov doprinos promatrao je kroz način na koji se hrvatski reprezentativac prilagođava ulozi u momčadi.

- Ovakve utakmice odgovaraju i njegovom današnjem, više hodajućem stilu nogometa, koji mu omogućuje da igra s jednim ili dva dodira i osvjetljava put svojim suigračima.

Foto: Claudia Greco

Protiv Leccea Modrić je ponovno dobio mjesto u početnoj postavi nakon što je susret protiv Benfice u Ligi prvaka odgledao s klupe. Amorim je nakon te utakmice govorio o potrebi rotiranja momčadi i pravilnom raspoređivanju minuta za 40-godišnjeg veznjaka.

U prvenstvenom dvoboju s Lecceom hrvatski je nogometaš ponovno bio među starterima, a teren je napustio u 76. minuti. Milan je pritom od početka susreta imao kontrolu nad utakmicom i bez većih problema sačuvao prednost do završetka.

Nakon pet kola Milan ima 11 bodova. Za vodećim trojcem, koji čine Inter, Roma i Lazio, zaostaje dva boda, a pobjeda protiv Leccea stigla je nakon europskog poraza od Benfice.