Stigli smo do posljednjeg kruga skupina Eura 2020, kojeg će danas od 18 sati otvoriti reprezentacije iz skupine A!

POGLEDAJTE VIDEO: Golovi Italije Švicarcima (animacija)

Čekaju nas dva vrlo zanimljiva dvoboja između sjajne Italije i Walesa te davljenika Švicarske i Turske. Obje utakmice igraju se od 18 sati.

Talijani preporođeni Robertom Mancinijem sigurno drže prvo mjesto sa šest bodova i stopostotnim učinkom bez primljenog gola (6-0). Ako izbjegnu poraz osigurat će prvo mjesto u skupini, no poznavajući Talijane ne bi čudilo ako će ići na pobjedu pa s devet bodova zakoračiti u osminu finala.

Velšani će dati sve od sebe kako se to ne bi dogodilo i kako ništa ne bi prepustili slučaju. Jer ako remiziraju s Talijanima, ili pobjede, proći će dalje, a ako izgube nadat će se da Švicarci neće uspjeti pobijediti Tursku. Tako će proći dalje.

Što se tiče Švicarske i Turske... E tu je situacija frkovita. Jedini način na koji Švicarska može proći dalje kao druga u skupini je ako pobijedi Tursku, a Wales izgubi od Italije. Švicarci se nadaju da bi se upravo to moglo dogoditi jer, prema svemu prikazanom do sada, to i je najizgledniji rasplet ove skupine. Ako remiziraju s Turcima, sa samo dva boda kao trećeplasirani neće dalje.

Italija je po organizaciji i rezultatima možda i najbolja reprezentacija Eura dok je Turska pružila vrlo slabe dvije utakmice. No, nije kraj dok ne istekne i posljednja minuta. Pa se stoga i Turci drže teorije u kojoj mogu proći dalje.

Turska ne može u osminu finala kao druga pa će morati pobijediti Švicarsku kako bi, kao jedna od najbolje trećeplasiranih reprezentacija, otišla u nokaut fazu.