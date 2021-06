Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta i - naježili smo se. Stihovi su to talijanske himne koja 'posebno udara', a po tko zna koji put opet gledamo talijanske reprezentativce kako srčano pjevaju o tome da su spremni umrijeti za Italiju. Izaziva to emocije i kod onih ispred malih ekrana, a gdje neće onima koji nose dres reprezentacije i na ovom Euru naprosto lete po terenu.

Talijanska nogometna reprezentacija ima deset pobjeda u nizu i to bez primljenog gola, a nevjerojatan niz proteže se i na 29 utakmica bez poraza! Posljednji su put izgubili u Ligi nacija na gostovanju kod Portugala (1-0), a nakon toga je krenula prava renesansa u režiji Roberta Mancinija koji je za Italiju vezan do 2026. godine jer očito 'vjeruju u proces'.

POGLEDAJTE VIDEO: Golovi Italije protiv Švicarske (3-0)

Buffon, Cannavaro, Zambrotta, Materazzi, Pirlo, Gattuso, Del Piero, Totti, dio je to momčadi Italije iz finalne utakmice Svjetskog prvenstva 2006. kad su na penale pobijedili Francusku, a tad je u svlačionici bila zvijezda do zvijezde, a teško je bilo istaknuti 'superzvijezdu', vjerojatno bi to bio Del Piero.

Danas s istim žarom prije utakmice zagrljeni na terenu stoje Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Locatelli, Immobile, Insigne i društvo, a ne možemo reći da su zvijezde na istoj razini kao reprezentativci prije 15 godina. No, sigurno je da su prava momčad na terenu, pravi fratelli (tal. braća).

Pokazali su to u prve dvije utakmice Europskog prvenstva kad su s 3-0 pobijedili Tursku, a istim rezultatom dobili su i Švicarce na svom Olimpicu. Nisu primili gol 10 utakmica u nizu, a zabili su čak 31 u nizu. Da bude jasnije, gol razlika u posljednjih deset utakmica im je nevjerojatnih 31-0, a od svojevrsne uloge dark horsea Eura prometnuli su se u jedne od favorita.

Nema tu više igrača Reala ili Barcelone, većinom su tu nogometaši iz Serie A uz par iznimaka poput Marca Verrattija i Alessandra Florenzija iz PSG-a (uskoro i Donnarumme), te Jorginha i Emersona iz Chelseaja. Najskuplji je prema Transfermarktu Nicolo Barella (24) iz talijanskog prvaka Intera koji je asistirao za drugi gol Locatellija, a drugi najskuplji igrač je Bastoni (22) iz istog kluba koji nema ni minute na prvenstvu.

Pravi je to spoj mladosti i iskustva predvođen kapetanom Giorgijom Chiellinijem (36) iz Juventusa te stoperskim mu partnerom Leonardom Bonuccijem (34), a prosjek godina im je 27.7 - ni premladi, ni prestari, taman zreli za osvajanje velikog natjecanja. Kao što je rekao jedan od gostiju u emisiji 24sata ususret Euru i trener u Dinamovoj nogometnoj školi Dalibor Poldrugač, možda je ovo godina Talijana.