Talijani: 'Treba se nakloniti tom rasadniku talenata - Dinamu'

To što je Petar Sučić napravio Comu u polufinalu Kupa pričat će se ulicama Milana još neko vrijeme. Ulazi u 60. minuti kada Inter gubi 2-0 i onda odluči reći svom kolegi Martinu Baturini, koji je zabio prvi gol, "e, nećeš". Dvije asistencije za Calhanoglua, druga fantastična, a onda i sjajan udarac za potpuni preokret u 89. minuti. Eksplodirala je Meazza, Inter je u finalu, a Talijanima su "puna usta" hrvatskog veznjaka.

Foto: Alessandro Garofalo

Nema talijanskog lista koji se nije naklonio Sučiću, a igra Baturine bila je u sjeni zbog njegovog suigrača iz Dinama. Obijica su nosila svoje momčadi, a izbornik Dalić vjerojatno je s velikim osmjehom gledao to polufinale Kupa Italije. Baturina dirigira i zabija, Sučić riješava utakmicu i to sve na najvećoj nogometnoj sceni. Posebno se na njih dvojicu, bivših dinamovaca, osvrnuo TuttoMercato.

- Možda je osjetio konkurenciju svog sunarodnjaka Baturine, ali svakako se treba nakloniti tom rasadniku talenata koji se zove Dinamo Zagreb, jer gotovo svaki talentirani igrač u hrvatskom dresu je prošao kroz hrvatsku metropolu - napisali su pa dodali o Sučiću:

- Pomisao da je Sučić zapravo odrastao u Mostaru, gradu u BiH s dvije duše, jednoj od balkanskih prijestolnica koje spajaju patnju, snove i talent, dodatno daje težinu priči.

Dinamo je zaista iz Maksimira u svijet "ispucao" velike talente. Lista je dugačka, od Modrića do Gvardiola, Baturine i Sučića. Kad se pogleda forma hrvatskih igrača pred Mundijal, svi jedva čekaju da krene šou. Vratit će se Gvardiol i Kovačić, veznjaci su u naletu, Vušković igra kao da mu je 29, a ne 19, napadači zabijaju i ovo bi moglo biti jedno sjajno prvenstvo.7