NAKON SUČIĆEVOG ČUDA

Talijani: 'Treba se nakloniti tom rasadniku talenata - Dinamu'

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Alessandro Garofalo

Možda je osjetio Sučić konkurenciju svog sunarodnjaka Baturine, ali svakako se treba nakloniti tom rasadniku talenata koji se zove Dinamo Zagreb, napisao je talijanski list Tuttomercato

To što je Petar Sučić napravio Comu u polufinalu Kupa pričat će se ulicama Milana još neko vrijeme. Ulazi u 60. minuti kada Inter gubi 2-0 i onda odluči reći svom kolegi Martinu Baturini, koji je zabio prvi gol, "e, nećeš". Dvije asistencije za Calhanoglua, druga fantastična, a onda i sjajan udarac za potpuni preokret u 89. minuti. Eksplodirala je Meazza, Inter je u finalu, a Talijanima su "puna usta" hrvatskog veznjaka.

Coppa Italia - Semi Final - Second Leg - Inter Milan v Como
Nema talijanskog lista koji se nije naklonio Sučiću, a igra Baturine bila je u sjeni zbog njegovog suigrača iz Dinama. Obijica su nosila svoje momčadi, a izbornik Dalić vjerojatno je s velikim osmjehom gledao to polufinale Kupa Italije. Baturina dirigira i zabija, Sučić riješava utakmicu i to sve na najvećoj nogometnoj sceni. Posebno se na njih dvojicu, bivših dinamovaca, osvrnuo TuttoMercato.

- Možda je osjetio konkurenciju svog sunarodnjaka Baturine, ali svakako se treba nakloniti tom rasadniku talenata koji se zove Dinamo Zagreb, jer gotovo svaki talentirani igrač u hrvatskom dresu je prošao kroz hrvatsku metropolu - napisali su pa dodali o Sučiću:

- Pomisao da je Sučić zapravo odrastao u Mostaru, gradu u BiH s dvije duše, jednoj od balkanskih prijestolnica koje spajaju patnju, snove i talent, dodatno daje težinu priči.

Dinamo je zaista iz Maksimira u svijet "ispucao" velike talente. Lista je dugačka, od Modrića do Gvardiola, Baturine i Sučića. Kad se pogleda forma hrvatskih igrača pred Mundijal, svi jedva čekaju da krene šou. Vratit će se Gvardiol i Kovačić, veznjaci su u naletu, Vušković igra kao da mu je 29, a ne 19, napadači zabijaju i ovo bi moglo biti jedno sjajno prvenstvo.7

