Talijani: Tudor nije vizionar, ali sve što radi ima smisla. Vratio je nadu navijačima Juventusa...

Igor Tudor (46) nije uspio doći do pobjede u svojoj drugoj utakmici na klupi Juventusa. Derbi protiv Rome završio je 1-1. Iako Juventus nije uspio sačuvati prednost od 1-0, Tudor je bio zadovoljan igrom, a i talijanski mediji pohvalili su Tudorov početak u "staroj dami".

- Na pravom smo putu. Zbilja mi se svidjelo prvo poluvrijeme, dobro smo gurali prema naprijed i radili zanimljive stvari. Htjeli smo pobijediti, ali nažalost nismo uspjeli. S obzirom na fizički i psihički trenutak iz kojeg dolazimo, to je pošteno. Rezultat je ovo koji nam daje samopouzdanje da radimo i da napredujemo još bolje i više - rekao je Tudor koji je ovim rezultatom zaustavio niz Rome od sedam pobjeda.

I talijanska Gazzetta dello Sport osvrnula se na pristup i način vođenja momčadi koji ima Igor Tudor.

"Nije vizionar s klupe, da kod njega ne vidimo invenciju i iznenađujuće poteze, da ponekad voli ispasti previše ‘mišićav‘, a da je u karijeri često plaćao za takav stav. No to što radi taj isti Tudor ima smisla i one konkretnosti koja je potrebna u određenim situacijama. Vratio je igrače u njihove uloge, odabrao najspremnije i time vratio dah i nadu svima koji vole Juventus", stoji u analizi Gazzette, a nahvalio ga je i kapetan momčadi te strijelac protiv Rome Manuel Locatelli, koji je rekao:

- Kad je stigao, odmah je tražio da vjerujemo u sebe jer možemo igrati utakmice poput ovih.

Juventusu sada slijede tri utakmice protiv ekipa iz donjeg dijela tablice (Lecce, Parma, Monza) gdje se nadaju punom plijenu, a onda im slijedi derbi za mjesto u Ligi prvaka protiv Bologne. "Stara dama" je trenutačno na četvrtom mjestu s 56 bodova, koliko ima i Bologna, ali uz utakmicu više.