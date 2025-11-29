Talijani 'vatrenog' gledaju kao buduću investiciju na 'desetki'. Pitanje je vidi li ga Dalić na SP-u

U petak je odigrana prva utakmica 13. kola Serie A između Coma i Sassuola (2-0). Golove za domaćine zabili su Anastasios Douvikas (26) i Alberto Moreno (33). Como je s pobjedom zasjeo na šestu poziciju talijanskog prvenstva te ima 24 boda u 13 odigranih susreta. Za prvom Romom zaostaje tek tri boda.

Važno za utakmicu i 'vatrene' je da je Martin Baturina (22) dobio 30 minuta utakmice. Njegovi hrvatski suigrači Ivan Smolčić i Nikola Čavlina nisu nastupili; Čavlina je susret odgledao s klupe, a Smolčić je bio suspendiran.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Baturina se bori s minutažom ove sezone kod Cesca Fabregasa, a Zlatko Dalić na posljednjem reprezentativnom okupljanju u studenom stavio ga je na pretpoziv. Bivši 'modri' nastupio je na devet ovosezonskih utakmica, ali uz tek 257 minuta provedenih na terenu. Zabio je jedan gol i to prvijenac u prošlome kolu u slavlju protiv Torina (5-1).

Talijanski Tuttomercato piše kako je budućnost Baturine osigurana. Trenutačno ne igra previše jer Realov igrač na posudbi u Comu, Nico Paz (21), igra sjajno. Argentinac je u 13 ligaških utakmica zabio pet golova i podijelio pet asistencija, a na susretu protiv Sassuola asistirao je Morenu za drugi gol.

Mladi veznjak će se po isteku posudbe vratiti u 'kraljevski klub' koji se prošlog ljeta dvoumio treba li ga uzeti pod svoje okrilje ili ne. Madriđani ga za tek 10 milijuna eura imaju priliku vratiti, a Paz je prema Fabriziju Romanu već rekao 'da'. Njegovu poziciju, vjeruju Talijani, upotpunit će Baturina.

- Novi Nico Paz je već tu, a to je Martin Baturina. Njegov put je jasan i nastavit će učit od Fabregasa kako igrati 'desetku'.

Španjolski strateg planira Baturinu polagano uvoditi u ritam talijanskog prvenstva što utječe na njegov status u reprezentaciji, a SP 2026. je sve bliže. Talijani su zaključili kako je on buduća investicija za koju je potrebno imati strpljenja i pokazati se u pruženim prilikama u najboljem mogućem svjetlu.