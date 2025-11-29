Obavijesti

Sport

Komentari 0
STRPLJENJE JE KLJUČ

Talijani 'vatrenog' gledaju kao buduću investiciju na 'desetki'. Pitanje je vidi li ga Dalić na SP-u

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Talijani 'vatrenog' gledaju kao buduću investiciju na 'desetki'. Pitanje je vidi li ga Dalić na SP-u
Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Martin Baturina zaigrao je na otvaranju 13. kola talijanskog prvenstva. Njegov Como pobijedio je Sassuolo 2-0, a hrvatski veznjak odigrao je zadnjih 30 minuta. U prošlom kolu odigrao je sedam minuta i zabio gol

U petak je odigrana prva utakmica 13. kola Serie A između Coma i Sassuola (2-0). Golove za domaćine zabili su Anastasios Douvikas (26) i Alberto Moreno (33). Como je s pobjedom zasjeo na šestu poziciju talijanskog prvenstva te ima 24 boda u 13 odigranih susreta. Za prvom Romom zaostaje tek tri boda.

Važno za utakmicu i 'vatrene' je da je Martin Baturina (22) dobio 30 minuta utakmice. Njegovi hrvatski suigrači Ivan Smolčić i Nikola Čavlina nisu nastupili; Čavlina je susret odgledao s klupe, a Smolčić je bio suspendiran. 

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Baturina se bori s minutažom ove sezone kod Cesca Fabregasa, a Zlatko Dalić na posljednjem reprezentativnom okupljanju u studenom stavio ga je na pretpoziv. Bivši 'modri' nastupio je na devet ovosezonskih utakmica, ali uz tek 257 minuta provedenih na terenu. Zabio je jedan gol i to prvijenac u prošlome kolu u slavlju protiv Torina (5-1). 

Talijanski Tuttomercato piše kako je budućnost Baturine osigurana. Trenutačno ne igra previše jer Realov igrač na posudbi u Comu, Nico Paz (21), igra sjajno. Argentinac je u 13 ligaških utakmica zabio pet golova i podijelio pet asistencija, a na susretu protiv Sassuola asistirao je Morenu za drugi gol. 

Mladi veznjak će se po isteku posudbe vratiti u 'kraljevski klub' koji se prošlog ljeta dvoumio treba li ga uzeti pod svoje okrilje ili ne. Madriđani ga za tek 10 milijuna eura imaju priliku vratiti, a Paz je prema Fabriziju Romanu već rekao 'da'. Njegovu poziciju, vjeruju Talijani, upotpunit će Baturina. 

- Novi Nico Paz je već tu, a to je Martin Baturina. Njegov put je jasan i nastavit će učit od Fabregasa kako igrati 'desetku'.

Španjolski strateg planira Baturinu polagano uvoditi u ritam talijanskog prvenstva što utječe na njegov status u reprezentaciji, a SP 2026. je sve bliže. Talijani su zaključili kako je on buduća investicija za koju je potrebno imati strpljenja i pokazati se u pruženim prilikama u najboljem mogućem svjetlu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Top 10 promašaja Dinama: Među njima i napadač bez gola
KAKO SU OTIŠLI MILIJUNI

FOTO Top 10 promašaja Dinama: Među njima i napadač bez gola

U Dinamu su velike, milijunske svote, plaćali za svjetske prijevare, nasjedali na lažne životopise... Danas navijači propitkuju kupnju silnih stranaca, ali oni još nisu ni blizu ovih deset igrača
FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'
PODRŠKA KOJA ŽIVOT ZNAČI

FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'

Kim Schwester ima milijun pratitelja na društvenim mrežama, a najdraži joj je igrač legendarni Marco Reus, kojeg je nazvala i ljubavi njezina života. Trenirala je kicboks, voli golf, a radi kao medicinska sestra
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025