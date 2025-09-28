Talijani zabranili sudjelovanje izraelskoj biciklističkoj ekipi na utrci kroz Emiliju Romagnu...

Organizatori jednodnevne biciklističke utrke Emilia Romagna, zakazane za 4. listopada, zabranili su sudjelovanje tima Izrael-Premier Tech na ovogodišnjem izdanju, izvještavaju talijanske sportske novine Gazzetta dello Sport.

Kao razlog navedena je zabrinutost zbog sigurnosti nakon scena na Vuelti, gdje su propalestinski prosvjednici više puta blokirali ceste. Organizatori trotjedne utrke u Španjolskoj morali su poduzeti nekoliko mjera, u konačnici otkazujući posljednju etapu, zbog brojnih prosvjeda protiv prisutnosti izraelskog tima. S obzirom na to, organizatori utrke Emilia Romagna, koja počinje u Mirandoli, a završava u Bologni, sada su poduzeli mjere.

Foto: ANA BELTRAN/REUTERS

Organizatori utrke Adriano Amici objasnio je da je odluka o isključenju tima donesena kako bi se "osigurala sigurnost svih sportaša, radnika i gledatelja", izvijestio je BBC.

Gradska vijećnica Bologne Roberta Li Calczi pozdravila je odluku organizatora utrke Emilia Romagna. Izjavila je za AP da je sport sredstvo promicanja univerzalnih vrijednosti, uključujući pravednost i solidarnost: "Drago mi je da to mišljenje dijele i organizatori utrke, koji su potvrdili da izraelski tim neće sudjelovati na Giro dell'Emilia."

Foto: BRUNA CASAS/REUTERS

U međuvremenu, The Independent je prije nekoliko dana izvijestio da je tim, u vlasništvu kanadsko-izraelskog milijardera Sylvana Adamsa, pod sve većim pritiskom da promijeni ime. Glavni sponzori tima navodno zahtijevaju da se iz imena ukloni veza s Izraelom.

Zahtjev su podnijeli i proizvođač bicikala Factor i najveći sponzor Premier Tech, pri čemu je prvi također zahtijevao promjenu boja tima i prijetio prekidom suradnje ako to ne učini.Iako je većina vozača u timu iz drugih zemalja, tim je posljednjih godina pod Adamsovim vlasništvom promovirao isključivo Izrael, prema Independentu.