Talijanima teško s Armenijom, Mancini jedva izvukao pobjedu

Talijanski izbornik Mancini nije očekivao lagan susret s Armenijom u kvalifikacijama za Euro 2020. i bio je u pravu. Do same završnice nije bilo jasno na čiju će stranu prevagnuti sreća. Golom Karapetiana u 11. minuti povela je Armenija, ali Talijani su se uspjeli do kraja probuditi i na kraju slaviti u ovome susretu 3-1.

Bez važnog stopera Chiellinija, bekova De Sciglia, Biraghija i Spinazzole, veznjaka Cristantea i Zaniola, te napadača Insignea, Quagliarelle, Pavolettija, Keana i Politana, Mancini je na teren izveo 4-3-3 formaciju s Bernadeschijem i Chiesom (kojega je kasnije zamijenio Pellegrini) uz centralnog napadača Belottija.

Upravo se Belotti pokazao kao zvijezda utakmice zabivši dva gola u susretu, prvo za izjednačenje u 28., a zatim i za 3-1 deset minuta prije kraja. Između njegovih golova precizan je bio i Pellegrini samo 8 minuta nakon što je zamijenio Chiesa na travnjaku.

Podsjetimo, u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2020. Italija je slavila nad Finskom, Lihtenštajnom, Grčkom i BiH. Posljednji susret, onaj s bosansskohercegovačkim "zmajevima", Italiji nije bio lak zalogaj niti na domaćem terenu u Torinu. BiH je zahvaljujući golu Džeke vodila na poluvremenu, no Insigne i Verratti u nastavku su uspjeli zatresti mrežu Šehića za preokret domaćina.