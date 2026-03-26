Talijanske novine: Naslovnicu je radila umjetna inteligencija jer ne postoje ovakvi mladi ljudi...

Pred talijanskom nogometnom reprezentacijom je jedna od važnijih utakmica. Izabranici Gennara Gattusa večeras igraju utakmicu polufinala doigravanja za odlazak na Mundijal. Talijane čeka utakmica protiv Sjeverne Irske u Bergamu.

Italija je zadnju medalju na velikim natjecanjima osvojila prije šest godina, 2020. kada su postali prvaci Europe nakon drame jedanaesteraca. Međutim, što se nastupa na svjetskoj pozornici tiče, Talijani su propustili posljednja dva Svjetska prvenstva, a zadnju medalju na SP-u osvojili su 1994. Tada ih je u finalu savladao Brazil koji je došao do četvrte titule svjetskog prvaka, a pobjednika su odlučivali jedanaesterci (3-2).

'Azzuri' su četiri puta osvojili svjetski naslov (1934., 1938., 1982., 2006.), a osim 1994., igrali su finale 1974. Osvojili su brončanu medalju 1990.

Luciano Spalletti krenuo je u kvalifikacije za nadolazeći SP, ali nakon lošeg rezultata protiv Norveške koja se plasirala na Mundijal, pozdravio se s nacionalnom klupom. Na njegovu poziciju došao je Gennaro Gattuso, bivši trener Hajduka, koji sada vodi reprezentaciju u dodatnim kvalifikacijama.

Međutim, talijanski mediji nisu previše optimistični uoči utakmice dodatnih kvalifikacija. Na naslovnici poznatog lista Corriere della Sport pojavila se slika koju je napravila umjetna inteligencija, a prikazuje navijače Italije.

- Naslovnu stranicu izradila nam je umjetna inteligencija jer nismo mogli naći mlade ljude koji bi bili sretni da navijaju za reprezentaciju - napisali su.