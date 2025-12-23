Gattuso: Cijeli život sam živio pod pritiskom, a nadam se da ću donijeti radost Italiji na SP-u

Reprezentativci Italije zakomplicirali su si put na nadolazeće Svjetsko prvenstvo nakon poraza protiv Norveške 4-1 i sada im slijede dodatne kvalifikacije gdje ih najprije čeka Sjeverna Irska. Unatoč lošem rezultatu, talijanski izbornik Gennaro Gattuso (47) u intervjuu za Vivo Azzurro TV s optimizmom gleda prema odlasku na mundijal, a osvrnuo se i na vrijeme koje je proveo na klupi talijanske nogometne vrste.

- Naš cilj je doći do Svjetskog prvenstva, vratiti se tamo gdje smo bili toliko godina, čak i kao protagonisti. Moramo to htjeti pod svaku cijenu, a ne početi viđati duhove na prvi znak teškoća - rekao je u intervjuu koji prenosi talijanska Gazzetta dello Sport.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli

Gennaro Gattuso je u lipnju ove godine naslijedio Luciana Spallettija na klupi 'Azzura', a prošle sezone je kao trener Hajduka osvojio treće mjesto. Talijani su već dva puta za redom propustili nastup na Svjetskom prvenstvu (zadnji nastup bio je u Brazilu 2014.), a nastup na SP-u 2026. također je pod upitnikom.

- Ne žalim ni za čim. Ponosan sam što predstavljam svoju zemlju. Osjećam se privilegiranim, vrlo sretnim čovjekom. Imam priliku trenirati talijansku reprezentaciju i mislim da bi milijuni ljudi voljeli biti u mojoj koži - pa nastavio:

- Imam puno odgovornosti, ali tu odgovornost sam imao čak i s dvanaest godina kad sam otišao u Perugiu, bio sam u sobi misleći da ne mogu kući, inače bih propao. Cijeli život živio sam pod pritiskom, ali nadam se da ću dati sve od sebe i, sa svojim dečkima, donijeti radost cijeloj Italiji.

Na kraju se osvrnuo na grupu, atmosferu među igračima i onome što ih čeka u budućnosti.

- Znao sam da sam preuzeo ogromnu odgovornost postavši trener i da nije bilo lako, ali moram reći da su u šest utakmica koje smo odigrali, osim posljednje, gdje smo loše odigrali drugo poluvrijeme, igrači dali sve od sebe. Momčad je uvijek bila spremna. Vidio sam vrlo pozitivan stav, pozitivan mentalitet i sjajan osjećaj pripadnosti. Pronašao sam grupu momaka koji pokušavaju dati sve od sebe. Mislim da se to može vidjeti - zaključio je Gattuso.