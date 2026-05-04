Talijanski biznismen nahvalio Modrića: Luka je pravi šampion

Talijanski biznismen Fedele Confalonieri (88) uputio je velike pohvale za Luku Modrića (40). Govorio je na predstavljanju knjige "50 utakmica, bezbroj emocija. Milan" i oštro kritizirao igrače, upravu i vlasnike kluba. Posebno je kritizirao Rafela Leaa, koji je blijedo odigrao u porazu od Sassuola (2-0).

- Bi li on igrao u velikom Milanu? Ma dajte. Leão je lažni šampion. Izgleda kao šampion, ali šampion igra 90 minuta, svaku utakmicu. A kad on igra? Šampion je Modrić, koji igra i s 40 godina. Modrić je pravi šampion, osvojio je Zlatnu loptu u eri Messija i Ronalda - rekao je Confalonieri, čije riječi prenosi Calciomercato.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Confalonieri je predsjednik medijske kompanije Mediaset i bliski suradnik bivšeg Milanovog predsjednika Silvija Berlusconija.

Podsjetimo, Modrić je u Milan stigao prošlog ljeta nakon isteka ugovora u Real Madridu, a ove je sezone odigrao 36 utakmica i zabio dva gola, uz tri asistencije. Još nije poznato hoće li aktivirati klauzulu o produljenju ugovora na još godinu dana.