FEDELE CONFALONIERI

Talijanski biznismen nahvalio Modrića: Luka je pravi šampion

Piše Petar Božičević,
Leão je lažni šampion. Izgleda kao šampion, ali šampion igra 90 minuta, svaku utakmicu. A kad on igra? Šampion je Modrić, koji igra i s 40 godina, rekao je Fedele Confalonieri

Talijanski biznismen Fedele Confalonieri (88) uputio je velike pohvale za Luku Modrića (40). Govorio je na predstavljanju knjige "50 utakmica, bezbroj emocija. Milan" i oštro kritizirao igrače, upravu i vlasnike kluba. Posebno je kritizirao Rafela Leaa, koji je blijedo odigrao u porazu od Sassuola (2-0). 

- Bi li on igrao u velikom Milanu? Ma dajte. Leão je lažni šampion. Izgleda kao šampion, ali šampion igra 90 minuta, svaku utakmicu. A kad on igra? Šampion je Modrić, koji igra i s 40 godina. Modrić je pravi šampion, osvojio je Zlatnu loptu u eri Messija i Ronalda - rekao je Confalonieri, čije riječi prenosi Calciomercato. 

Confalonieri je predsjednik medijske kompanije Mediaset i bliski suradnik bivšeg Milanovog predsjednika Silvija Berlusconija. 

Podsjetimo, Modrić je u Milan stigao prošlog ljeta nakon isteka ugovora u Real Madridu, a ove je sezone odigrao 36 utakmica i zabio dva gola, uz tri asistencije. Još nije poznato hoće li aktivirati klauzulu o produljenju ugovora na još godinu dana. 

