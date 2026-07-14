Talijanski insajder: Kovačić napušta City i ide u stari klub?

Talijanski insajder Matteo Moretto piše kako je povratak hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića (32) u Inter sasvim realna mogućnost u ovom ljetnom prijelaznom roku. Podsjetimo, Kovačić je igrao je za Inter, koji ga je kupio od Dinama, od 2013. do 2015. godine, nakon čega je ostvario velike transfere u Real Madrid, Chelsea i na kraju Manchester City.

Osvojio je sve što se dalo osvojiti na klupskom planu, a "nerazzurri" bi pozdravili njegov povratak. Ključnu ulogu u eventualnom transferu, piše Moretto, mogao bi imati sportski direktor Piero Ausilio, koji jako dobro poznaje Kovačića iz njegovog prvog mandata na San Siru.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Kovačiću sljedeće ljeto ističe ugovor sa Cityjem i zato se već sad nagađa kako bi se mogao razići s engleskim klubom. Međutim, Inter ga ne bi mogao dovesti ako ne proda nekog od veznjaka. Podsjetimo, Talijani su prošlog ljeta iz Dinama doveli hrvatskog reprezentativca Petra Sučića, koji je od tada postao važan dio Chivuove momčadi.

Inter have been offered the chance to sign #ManCity’s Mateo Kovacic in recent days. However, a move would hardly be considered at the moment with too many midfield players in the squad.



[@MatteMoretto via @FcInterNewsit] — City Xtra (@City_Xtra) July 14, 2026