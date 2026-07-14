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Talijanski insajder: Kovačić napušta City i ide u stari klub?

Piše 24sata,
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Talijanski insajder: Kovačić napušta City i ide u stari klub?
Foto: THOMAS MUKOYA/REUTERS
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Kovačićev povratak u Inter sve je realniji! Moretto tvrdi da bi Ausilio mogao pogurati bombastičan transfer, ali 'nerazzurri' prvo moraju prodati veznjaka

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Talijanski insajder Matteo Moretto piše kako je povratak hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića (32) u Inter sasvim realna mogućnost u ovom ljetnom prijelaznom roku. Podsjetimo, Kovačić je igrao je za Inter, koji ga je kupio od Dinama, od 2013. do 2015. godine, nakon čega je ostvario velike transfere u Real Madrid, Chelsea i na kraju Manchester City.

Osvojio je sve što se dalo osvojiti na klupskom planu, a "nerazzurri" bi pozdravili njegov povratak. Ključnu ulogu u eventualnom transferu, piše Moretto, mogao bi imati sportski direktor Piero Ausilio, koji jako dobro poznaje Kovačića iz njegovog prvog mandata na San Siru.

Premier League - Everton v Manchester City
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Kovačiću sljedeće ljeto ističe ugovor sa Cityjem i zato se već sad nagađa kako bi se mogao razići s engleskim klubom. Međutim, Inter ga ne bi mogao dovesti ako ne proda nekog od veznjaka. Podsjetimo, Talijani su prošlog ljeta iz Dinama doveli hrvatskog reprezentativca Petra Sučića, koji je od tada postao važan dio Chivuove momčadi.

(*uz korištenje AI-ja)
 

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