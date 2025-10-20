Talijanski novinar: Gledajući Milan uživo, jasno mi je da je pravi trener Luka Modrić...

Milan je na pogon Luke Modrića stigao na vrh talijanske lige. Hrvatski kapetan je od početka svoje milanske priče nezamjenjiv u veznom redu Rossonera, a navijači i nogometna struka ga hvale na svakom koraku. Zaista je nevjerojatno kako s 40 godina izgleda na terenu, a u Milanu se moraju nadati da će ga zdravlje poslužiti tijekom cijele sezone, jer će Milanova igra dosta patiti ako ga ne bude na terenu, pogotovo u bitnim utakmicama.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Hrvatskog maestra je nakon utakmice protiv Fiorentine pohvalio i talijanski novinar Maurizio Pistocchi, koji se 40 godina bavi isključivo talijanskim prvenstvom.

- Gledajući Milan uživo, jasno mi je da je pravi trener Luka Modrić. Iako ga je Fazzini (Jacopo, veznjak Fiorentine, op. a.) pomno pratio, Hrvat je tjerao Rossonere da se kreću njegovim tempom i njegovim idejama. Ako je fizički spreman, on je igrač kakvog bi svaki trener poželio. On ne stvara probleme, on ih rješava - napisao je talijanski novinar na X-u.

Protiv "viola" je od Modrića veću ocjenu dobio samo Rafael Leao koji je zabio dva gola. Hrvatski veznjak imao je najviše ključnih dodavanja (4), točnih dugih lopti (5), točnih centaršuta, osvojenih duela te oduzetih lopti. Kompletan performans koji je zadivio sve na San siru. Čak je i Gazzetta napisala da naslovnica ne pripada samo Leau, već i "njegovom veličanstvu Luki".