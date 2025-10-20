Obavijesti

Sport

Komentari 1
'NJEGOVO VELIČANSTVO'

Talijanski novinar: Gledajući Milan uživo, jasno mi je da je pravi trener Luka Modrić...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Talijanski novinar: Gledajući Milan uživo, jasno mi je da je pravi trener Luka Modrić...
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Luka Modrić na početku sezone nosi Milan te su Rossoneri zauzeli vrh talijanskog prvenstva. U pobjedi protiv Fiorentine, hrvatski veznjak još jednom je pokazao zašto mu se divi cijela nogometna Italija

Milan je na pogon Luke Modrića stigao na vrh talijanske lige. Hrvatski kapetan je od početka svoje milanske priče nezamjenjiv u veznom redu Rossonera, a navijači i nogometna struka ga hvale na svakom koraku. Zaista je nevjerojatno kako s 40 godina izgleda na terenu, a u Milanu se moraju nadati da će ga zdravlje poslužiti tijekom cijele sezone, jer će Milanova igra dosta patiti ako ga ne bude na terenu, pogotovo u bitnim utakmicama.

Serie A - Juventus v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Hrvatskog maestra je nakon utakmice protiv Fiorentine pohvalio i talijanski novinar Maurizio Pistocchi, koji se 40 godina bavi isključivo talijanskim prvenstvom.

- Gledajući Milan uživo, jasno mi je da je pravi trener Luka Modrić. Iako ga je Fazzini (Jacopo, veznjak Fiorentine, op. a.) pomno pratio, Hrvat je tjerao Rossonere da se kreću njegovim tempom i njegovim idejama. Ako je fizički spreman, on je igrač kakvog bi svaki trener poželio. On ne stvara probleme, on ih rješava - napisao je talijanski novinar na X-u.

Protiv "viola" je od Modrića veću ocjenu dobio samo Rafael Leao koji je zabio dva gola. Hrvatski veznjak imao je najviše ključnih dodavanja (4), točnih dugih lopti (5), točnih centaršuta, osvojenih duela te oduzetih lopti. Kompletan performans koji je zadivio sve na San siru. Čak je i Gazzetta napisala da naslovnica ne pripada samo Leau, već i "njegovom veličanstvu Luki".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi
ŽIVOT BEZ LOPTE

FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi

Većina nogometaša nakon karijere dobije nekoliko kilograma jer prestane trenirati. Neki, međutim, nisu izlazili iz teretane i bildali su. Španjolac Raul de Tomas, koji ima četiri nastupa za Španjolsku, išao je kod 'plastičara'
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Najbolja tenisačica svijeta oduzima dah. U vrućem badiću s kolegicom uživala na kupanju
BJELORUSKA 'TIGRICA'

FOTO Najbolja tenisačica svijeta oduzima dah. U vrućem badiću s kolegicom uživala na kupanju

Arina Sabalenka (27) nakon teških poraza mami uzdahe i puni baterije. Prva igračica na WTA ljestvici nakon niza provokativnih fotki s ljetovanja sad pozira s kolegicom Paulom Badosom (27)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025