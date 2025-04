Talijanski velikan na rubu je katastrofe! Legende kluba odlučile su se za neobičan potez

Klupske legende Roberto Mancini, Attilio Lombardo i Alberico Evani vraćaju se u Sampdoriju kako bi pokušali spasiti posrnulog talijanskog nogometnog velikana. Nakon što je prije dvije sezone ispala iz elitnog razreda talijanskog nogometa, Sampdorija se nalazi i na rubu ispadanja iz Serie B.

Trenutačno se nalazi na 18. mjestu od 20 klubova sa 32 boda, koliko ima i Reggiana na 17. mjestu koje vodi u doigravanje. Zona spasa je udaljena tri boda, a do kraja sezone još je šest kola.

Foto: Fabio Fagiolini/IPA Sport / ipa-

U ponedjeljak su dosadašnji trener Leonardo Semplici i njegov stožer dobili otkaz, a klub će pokušati spasiti bivše legende Mancini, Evani i Lombardo.

Evani, koji je bio pomoćni trener reprezentacije kada je Italija, pod vodstvom Roberta Mancinia osvojila Euro 2021. godine, novi je trener Sampe. Lombardo će biti njegov pomoćnik, dok se u akciju spašavanja uključio i Mancini.

- Roberto je uz nas i sigurno će nam pomoći da se vratimo na pravi put. Njegova uloga nije formalna, prijatelji ne moraju biti tu cijelo vrijeme, ali će njegova prisutnost sigurno biti stalna i osjetit će se - rekao je predsjednik kluba Matteo Manfredi za Sky Sport.

Foto: Gabriele Siri/IPA Sport / ipa-agency.net

Mancini ima impresivni životopis

Mancini je predvodio Italiju do europske krune, s Interom je tri puta bio prvak Italije, vodio je i Manchester City do prve titule nakon 44 godine čekanja, trenirao je i Lazio, Fiorentinu, Zenit, te Galatasaray, a posljednji posao je imao na klupi saudijske reprezentacije koju je vodio od kolovoza 2023. do listopada 2024.

Mancini je čak 15 godina nosio dres Sampdorije i klupski je rekorder po broju nastupa (567) i golova (171). Bio je dio momčadi koja je osvojila jedini "scudetto" u povijesti kluba 1991. godine, kao i Kup kupova (1990). Tada je s danas pokojnim Gianlucom Viallijem činio jedan od najubojitijih napadačkih parova.

Foto: Gabriele Siri/IPA Sport / ipa-agency.net

Upravo je Viallijev san bio vratiti Mancinija i Lombarda u Sampdoriju kada je pokušao zajedno s nizom ulagača otkupiti klub, no njegov pokušaj je zaustavila bolest od koje je 2023. godine i umro. Sada, dvije godine nakon njegove smrti, čini se da će se Viallijeve želje konačno ostvariti.