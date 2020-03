Ministar sporta blokirao Seriju A pa odlučio: Ipak će se igrati!

Epidemija korona virusa u Italiji sve je jača, a nakon što su se utakmice Serije A zbog toga već igrale pred praznim tribinama, sada će se cijela liga trebala odgoditi. Bila je to želja ministra sporta Vincenza Spadafora koji je tom zabranom zaustavio utakmicu Parme i SPAL-a samo nekoliko trenutaka prije službenog početka (12:30 h).

Igrači su doslovno stajali u tunelu Tardini stadiona kada su došli suci i rekli im kako je ministar zatražio instant odgodu utakmica. Igrači su se okrenuli i vratili u svlačionice, a netko je izašao na teren pred prazne tribine i rekao vijest službenim osobama koje su već bile na klupama.

- Dijelim mišljenje s Damianom Tommasijem, predsjednikom Udruge talijanskih igrača i slažem se s njegovim prijedlogom da trebamo prekinuti ligu - rekao je ovog jutra ministar sporta i to s dugim pojašnjenjem:

- Nema smisla, ako već molimo građane da se suzdrže od mnogi stvari kako bismo spriječili širenje epidemije, riskirati zdravlje igrača, sudaca, trenera, navijača koji će se sigurno negdje skupiti kako bi gledali utakmice - rekao je pa nastavio:

- Ostale su federacije mudro odlučile da će ukinuti nogomet na nekoliko dana. Ne želimo čekati da se prvi igrač Serije A zarazi, želimo djelovati ranije - rekao je.

No, nakon dodatnih konzultacija, odlučeno je kako će se utakmice ipak igrati. Konkretno, ova Parme i SPAL-a prebačena je na 13:45 h, ali naravno, pred praznim tribinama. I ostali parovi bi se trebali odigrati, ali tko zna što će još biti do navečer i najvećeg derbija Juventus - Inter.

