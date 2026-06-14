Tamnoputi golman Japana trpio je rasizam, a onda postao čudo na golu. Odbio je i veliki United

Zion Suzuki ime je koje postaje sve poznatije u svijetu nogometa. Prvi golman japanske reprezentacije i talijanske Parme, 23-godišnjak rođen u SAD-u, plijeni pažnju ne samo obranama, već i jedinstvenom životnom pričom i odlukom koja je iznenadila nogometnu javnost - odbijenicom Manchester Unitedu kako bi karijeru gradio korak po korak.

Foto: ALAN POIZNER

Multikulturalno podrijetlo i početak u Japanu

Iako brani za Japan, Suzuki je rođen 21. kolovoza 2002. u Newarku, New Jersey. Otac mu je iz Gane, a majka Japanka, što objašnjava njegovu jedinstvenu pojavu na golu "Samuraja". Mješanac crne i žute rase u hrvatskom se jeziku zove zambo. Ime je dobio po biblijskoj gori Sion. Obitelj se preselila u Japan dok je bio dijete, gdje je odrastao u gradu Urawa. Tamo je i započeo nogometni put u akademiji lokalnog velikana Urawa Red Diamondsa. Sa samo 16 godina i pet mjeseci potpisao je profesionalni ugovor, postavši najmlađi igrač u povijesti kluba. Za Urawu je osvojio AFC Ligu prvaka 2022., Carsk kup 2021. i Japanski superkup 2022.

Europski put: Odbijenica Unitedu za minute u Belgiji

U ljeto 2023., s tek 20 godina, na vrata mu je pokucao Manchester United. Engleski velikan dogovorio je odštetu s Urawom, a Suzukiju je bila namijenjena uloga pričuve Andréu Onani, uz procjenu kluba da su mu potrebne još dvije godine razvoja prije nego što bude spreman za Premier ligu. Mnogi bi bez razmišljanja prihvatili takvu ponudu, no Suzuki je imao drugačije planove. Svjestan da mu je za razvoj potrebna minutaža, odbio je "crvene vragove" i umjesto Old Trafforda izabrao belgijski Sint-Truiden.

​- Istina je da je postojala ponuda Manchester Uniteda. Da nisam razmišljao, naravno da bih želio ići tamo. Ali nakon puno promišljanja, donio sam ovu odluku - objasnio je Suzuki i dodao: - Za mene je važno igrati. Još nema Japanaca kao golmana u Premier ligi, želim biti jedan od prvih. Želim ići naprijed korak po korak.

Foto: Cristian De Marchena

Uspon u Serie A i borba s rasizmom

Nakon samo jedne sezone u Belgiji, gdje se dokazao kao pouzdan prvi golman, uslijedio je transfer u Serie A. U srpnju 2024. Parma je osigurala njegov potpis na petogodišnji ugovor, čime je postao tek drugi Japanac u povijesti kluba nakon legende Hidetoshija Nakate. Njegove igre u Italiji nisu prošle nezapaženo, a mediji ga već povezuju s interesom Milana i Chelseaja.

No, njegov put nije bio bez prepreka. Tijekom Azijskog kupa 2023., nakon pogreške u porazu od Iraka, postao je meta rsističkih uvreda na internetu. Suzuki je odgovorio dostojanstveno, poručivši da prihvaća kritike na račun igara, ali je pozvao ljude da prestanu komentirati njegovu rasu. Izbornik Hajime Moriyasu stao je u njegovu obranu, izjavivši da se osjeća "posramljeno i zgroženo" zbog napada.

Visok 190 centimetara, Suzuki je moderan golman kojeg krase mirnoća, sjajna igra nogom i proaktivnost. Nije tip golmana koji se ističe samo atraktivnim paradama, već onaj koji momčadi donosi stabilnost. Sam ističe kako mu je cilj "dosljedno dobro raditi jednostavne stvari". Svoju mentalnu snagu i tehničke kvalitete dodatno je unaprijedio u taktički zahtjevnoj Serie A. Njegova ambicija je jasna.

​- Želim postati jedan od najboljih golmana na svijetu i vrlo sam fokusiran na Parmu i Svjetsko prvenstvo - izjavio je za talijanske medije.

S 23 godine, Zion Suzuki već je neupitni broj jedan na golu Japana. Odbijanje Manchester Uniteda pokazalo se kao zrela i ispravna odluka, a njegov put dokaz je da se talent, strpljenje i naporan rad isplate.

*Uz korištenje AI-a